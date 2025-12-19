〈女性ライバー刺殺・衝撃LINE入手〉「時間かかると思うけど絶対返すから100万かりたい」「もう頼まないから5万だけおねがいしていい？」…高野容疑者と「最上あい」金銭トラブルの詳細【2025 スクープ記事 1位】

2025年度（1月～12月）に反響の大きかったスクープ記事ベスト10をお届けする。第1位は、高田馬場で動画配信者が刺殺された事件で、容疑者と被害者の女性とのLINEのやりとりを公開した記事だった（初公開日：2025年3月12日）。

【独占入手】「はあ、罰当たって欲しい」「あー借金問題でも人生でもいいから早く終わりたい」感情的な高野容疑者のLINE

東京都新宿区高田馬場の路上で3月11日、動画配信者「最上あい」こと佐藤愛里さん（22）＝多摩市＝がライブ配信中に刺殺された事件で、警視庁が殺人未遂で現行犯逮捕した高野健一容疑者（42）＝栃木県小山市＝が「借金までして250万円もの貸し付けをしたのにいっこうに返してくれなかったから、犯行を決意した」と動機を供述していることがわかった。集英社オンラインはこの供述を裏付けるような2人の借金を巡るLINEでのやりとりを入手、深刻な金銭トラブルの詳細が浮き彫りになってきた。

「最上あい」に総額約250万円を貸していた高野容疑者

「高野容疑者は2021年ごろに佐藤さんの動画配信を見たことから知り合いになったようです。3年ほど前には佐藤さんから『バイト先に財布を忘れて手持ちがない』などの理由でたびたび借金を申し込まれ、総額約250万円を貸し付けたのに返済がなく、ついには貸金返還請求訴訟に踏み切った。

しかし、裁判に佐藤さんが現れなかったことで高野容疑者の勝訴が確定したものの、その後も佐藤さんからの返済は一切なかったようです。

こうしたトラブルもあって佐藤さんはライブ配信を休止していた時期もあり、配信アプリ『ふわっち』の公式プロフィールには『転生して復活しました』と再開をアピール。3月11日には『3.11山手線徒歩1周』のタイトルでライブを開始し、生配信で居場所を特定した高野容疑者が線路沿いの住宅街で佐藤さんをメッタ刺しにして殺害したという流れです」（社会部事件担当デスク）

こうした2人の関係性を裏付けるようなLINEのやり取りは生々しく、高野容疑者がじわじわと恨みを募らせていった様子が手に取るようにわかる。

2022年9月8日（木）19時2分~

＜申し訳ないんだけどさ、昨日日雇いバイト行った先に財布忘れちゃってまじ手持ちない状態だからちょいお金貸してほしいんよね。明日か明後日取りいくときに返すから＞（佐藤さん）

＜家にあったキャッシュカードに振り込んで欲しいの、出来れば今＞（同）

＜いくら必要？？＞（高野容疑者）

＜数万いける？明日も取りに行けるのかくじつじゃないんよ＞（佐藤さん）

＜かえせても明日の夜か明後日だけど大丈夫？＞（同）

2022年9月14日（水）0時25分~

＜ねね、もう2万送ってくれん＞（佐藤さん）

＜いま？？＞（高野容疑者）

別の日には、飲み代で生活費がなくなってしまったと、金を無心。

2022年9月17日（土）3時2分~

＜今日さ 私のキャバのグループの一番偉い人の誕生日で 圧とかてか、半強制的に10万のシャンパン開けてきちゃった＞（佐藤さん）

＜マジかw＞（高野容疑者）

＜生活費ってやつほんとなくなった、まじでごめん。＞（佐藤さん）

2022年9月24日（土） 6時41分～

＜もう頼まないから5万だけおねがいしていい？＞（佐藤さん）

＜ちと待ってね＞（高野容疑者）

＜うん、、＞（佐藤さん）

＜5万ならいけそ＞（高野容疑者）

＜ありがとう、＞（佐藤さん）

佐藤さんからの小刻みな借金の申し込みに対し、高野容疑者が丁寧に対応しているのがわかるやり取りだ。

そして画像からは日付はわからなかったが、こんなLINEのやり取りもあった。

＜時間かかると思うけど絶対返すから100万かりたい＞（佐藤さん）

＜わかった＞（高野容疑者）

＜口座の情報ここに乗せな＞（同）

＜ゆうちょ銀行○○○○○○○○サトウアイリ＞（佐藤さん）

高野容疑者は後にこの間の佐藤さんとのやりとりを、知人に相談する形でこんなメッセージを送っている。

＜3ヶ月位の間に、財布忘れた→キャバの一番偉い人の誕生日で圧でシャンパン入れた→お姉ちゃんが彼氏と給料前借り状態でいなくなった→元彼に貸したお金返せと脅されてる→お姉ちゃんがホストで売り掛けしてたお金を払わないとデリヘルで働けと言われている→吐血してガンかもしれない、家出中だから家を借りるお金がほしいって流れだたwww＞

高野容疑者が佐藤さんに用立てた250万円の原資については、知人と以下のやり取りがあった。

＜150は自分のお金 残り100は毎月返すからって借りてって言われて借りたお金＞

＜最初50万っていっててもう50万って2社に借りたんかな＞

警察の調べに対して「貸した金を返してもらえなかった」と供述している高野容疑者は、貯金を取り崩しただけでなく、消費者金融から借金もして金を工面していたようだ。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班