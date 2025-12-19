〈浜松ガールズバー２人刺殺〉「タバコをプカプカ」「短パンに上裸、刺青がびっしり」逮捕された“特殊ナイフ”で女性たちを襲った無職男（41）の素顔…事件2日前に被害女性と同伴【2025 スクープ記事 4位】

2025年度（1月～12月）に反響の大きかったスクープ記事ベスト10をお届けする。第4位は、ガールズバーの店長と従業員を刺殺した容疑者の男性の素顔に迫った記事だった（初公開日：2025年7月8日）。

〈画像多数〉腕に入ったイカツイ刺青をカメラに見せつける山下容疑者と、白い浴衣姿でほほ笑む竹内さん

浜松市中央区千歳町のガールズバーで7月6日午前1時ごろ、両手に刃物を持って入ってきた男が店長と従業員の女性2人を背後から何度も刺すなどして殺害した事件。殺害された女性店員は、事件の数日前に容疑者と食事をして以降、店側と音信不通になっていたことがわかった。男の自宅は浜松市の隣の市にあり、近隣住民に知られた存在だった。

伊藤さんは店を体調不良を理由に休み、その後連絡がとれなくなっていた

浜松市中央区にあるガールズバーで、店長の竹内朋香さん（27）と店員の伊藤凜さん（26）を湾曲した“ククリナイフ”で何度も刺し、殺人未遂の現行犯で逮捕された山下市郎容疑者（41）。

山下容疑者は店の常連で、伊藤さんに一方的に好意をよせていたようだ。伊藤さんが営業後の“アフター”を断ったことで山下容疑者が怒り狂っていたという証言も一部で報じられている。

「伊藤さんからしたら山下容疑者は一人の“お客”でしかなかったものの、断りきれなかったのでしょう。事件の数日前に山下容疑者と“同伴”予定で食事をしましたが、店を体調不良を理由に休んでおり、その後連絡がとれなくなっていた。食事の際に山下容疑者から脅されたり、食事の後、連れ去られたりした可能性がある」（社会部記者）

事件当日、山下容疑者は車に伊藤さんを乗せて二人で店に向かっており、その後凶行に及んだ。街の防犯カメラには複数の警察官に囲まれ逮捕された山下容疑者の姿が記録されていた。

「女性に対して暴れ回った山下ですが、ナイフを取り上げられ警察官に囲まれてからはおとなしくしていたようです。現場は血まみれで、いたるところに血だまりがあった。防犯カメラにはかけつけた救急隊員が懸命に心肺蘇生を試みる様子も映っていた」

浜松の繁華街を一瞬にして恐怖のどん底に陥れた山下容疑者とは、どんな男なのか。自宅アパート近くに住む男性には見覚えがあった。

「山下はいつも短パンに上半身裸でこのあたりを歩いていた。上半身には刺青が入っていたから、ここらでは目立つ存在だったよ。見た目はそんなだけど、こちらから挨拶をすれば返してくれるし、一度打ち解けるといい人。タバコを吸うのにわざわざいつも自分の車の中に入って吸うような人。その時ももちろん上半身裸」

「迷惑駐車の住民に直接交渉してくれました」

別の近隣女性もこう証言する。

「刺青の男性のことなら覚えています。170センチくらいで中肉中背のスキンヘッドで、眉毛は薄かったです。首から背中、胸、腕まで和彫りの刺青がびっしり入っているのに上半身裸か白いタンクトップだけで歩き回るので、目立っていましたよ。

ただ、住民が通ると駐車場の奥に行ったり自分の部屋に入ったりしてたので、人目を避けている感じはありましたが、夕方5時になるといつもきまって、外にその格好でタバコを吸いに出てくるんです。アクセサリーやメガネはつけていませんでした。タバコは車の中だったり、玄関前に小さい椅子を構えて吸っていました」

しかし、意外な“優しさ”を垣間見せることがあったという。

「新しくアパートに入居した人が迷惑駐車をして、私が車が停められないことが数カ月ありました。縦列駐車でフタをして車を出せないこともあり、仕事に支障が出るので警察に通報したこともあったほどです。

そんな時に、その刺青男性が助けてくれたんです。目があったので挨拶から始まり、困っていることをふと話たら『俺が言ってやるよ』とその迷惑駐車の住民に直接交渉してくれました。怒鳴りもせず、優しい口調で話してくれて、それ以降は迷惑駐車がなくなりました」

親切な“刺青男”は話好きでもあった。

「その後は挨拶して少し話す仲になり、この部屋の人はゴミにうるさいとか、この部屋はどんな人が住んでいるかといった住民のことを教えてくれて、古株だということがわかりました。

このアパートは4棟建てで築十数年になりますが、もともとはどこかの企業が独身寮として使っていたそうです。その後に買い取った会社が主に単身者用に貸し出し始めたそうです。家賃は2万6000円で、刺青の人も同じくらいだと話していました」

見た目に似合わぬ優しい刺青男を、見た目通りのイカつい凶行に駆り立てたものはなんだったのか。県警の調べに注目が集まる。

