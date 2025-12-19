ギンナンを拾って「茶碗蒸し」を作ってみた！ 猛烈な臭いが気になるギンナンの簡単な採取・加工方法もあわせて紹介

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『ギンナン拾って茶碗蒸し作り♪』というのらずんさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

ギンナン(銀杏)と秋の山菜オールスター(？)

採取パート 0:03 料理パート 1:34

動画内で登場した生物：イチョウ(ギンナン)

生きた化石とも呼ばれるイチョウは、2億年前から存在している植物です。

その種子のギンナンは食べることができますが、外側の皮がとても臭いという特徴があります。人によってはかぶれることもあるのだとか。皮を取り除くことにも苦労するギンナンですが、その手間を無くせる簡単な方法があると投稿者であるのらずんさん。

それは、シーズンの終わりかけに採ること。勝手に外側が剥けています。少し匂いがあるので気になる人には手袋推奨ですが、これなら手軽ですね。ライバルのいない穴場ならではの戦法です。

採取したギンナンを使って茶碗蒸しを作ります。他に用意したのはミツバ、ヒラタケ、ムカゴ。クリはダメになっていたので使用しませんでした。

ギンナンの下ごしらえはペンチでしっかり挟んで割れ目を入れます。

あとは封筒に入れてレンジでチンするのですが、跳ねることがあるので封筒は必須とのこと。

火傷に気を付けて皮を剥いたら、宝石のようなギンナンが姿を現しました。

続いては茶碗蒸しの卵液作り。よく溶いた卵に酒と醤油と白だしと水を少しずつ加えます。

旨味のでる天然ヒラタケと鶏肉、秋の味覚ムカゴ、そして今回の主役のギンナンが具材です。

卵液を注いだらミツバを乗せ、熱湯を注いだフライパンか鍋に入れます。器とフライパンに蓋をしたら蒸し上げて……

ギンナン入り茶碗蒸しの完成です！

上品な味わいのぷるぷるの卵液に、苦さのあるモチモチのギンナンの食感がたまらない美味しさ。のらずんさんにとっては苦みがクセになるのだとか。ただし、ギンナンは数を食べると食中毒のおそれがあるので、少量を楽しむにとどめて下さいとのことです。

シーズンの終わりならではの美味しいレシピ。解説の詳細に興味を持たれた方はぜひ動画をご覧ください。

