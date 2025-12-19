170¥ä¡¼¥ÉÀè¤Ç¤âUT¤Ç¥Ù¥¿¥Ô¥óÏ¢È¯¡¡°ÂÅÄÍ´¹á¤Î°ÂÄê¥É¥í¡¼¤Ï¡Èº¸ÏÓ¥Ô¥ó¡É¤¬¥¥â¤À¤Ã¤¿¡ª
»Ä¤ê160¡Á170¥ä¡¼¥É¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¤Ë¾è¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥ß¥¹¤â½Ð¤ä¤¹¤¤Æñ¤·¤¤µ÷Î¥¡£»È¤¦¥¯¥é¥Ö¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¡¢UT¡¢FW¤ÈÁªÂò»è¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢½÷»Ò¥×¥í¤¿¤Á¤Ï¤É¤ÎÈÖ¼ê¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡º£²ó¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë°ÂÅÄÍ´¹á¤Î4U¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¥×¥í¥³¡¼¥Á¤Î±üÅèÀ¿¾¼¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ûº¸ÏÓ¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼ê¸µ¤ÈÂÎ¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡°ÂÅÄÍ´¹á¤Î°ÂÄê´¶È´·²¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈFW¤ÎÃæ´Ö¤Î·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëUT¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¥Ö¥í¡¼¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤âÈôµ÷Î¥¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¡£UT¤òÂÇ¤Á¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬º¸ÏÓ¡£°ÂÅÄ¥×¥í¤Ï¾åÂÎ¤ò»È¤ï¤º¤Ëº¸ÏÓ¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¤òºî¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤âº¸ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤ä¤ä¥¯¥í¥¹µ¤Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤òÀè¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¥¤¥ó¤«¤é²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º¸ÏÓ¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤È¼ê¸µ¤Îµ÷Î¥¤¬°ìÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ì¥Ù¥ë¥Ö¥í¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÊÖ¤ê²á¤®¤òËÉ¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿¶Ê¤¬¤êÉý¤Î¥É¥í¡¼¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£UT¤Ï¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤µ¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¸þ¤¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬´Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ÂÅÄ¥×¥í¤Îº¸ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£°ÂÅÄÍ´¹á¤ä¤¹¤À¡¦¤æ¤¦¤«¡¿2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2024Ç¯¤ËÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤Ï¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¶Ê¤¬¤êÉý¤Î¾®¤µ¤¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬Éð´ï¡£NEC½êÂ°¡£¢£²òÀâ¡§±üÅèÀ¿¾¼¤ª¤¯¤·¤Þ¡¦¤È¤â¤¢¤¡¿ 1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÆ³¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¹½Â¤¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¾åÃ£¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡þ¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇÂè2ÃÆ¡ª¡Ø¡Ú2025½©¡Û7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢44¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¸ø³«¡Ù¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¹âÃÆÆ»¡õºÇÅ¬¥¹¥Ô¥ó¤Îµå¤òÂÇ¤Ä¤Ë¤Ï¡©¡¡¤ä¤ä¥¤¥ó¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¾ò·ï¡ª
¡Ú2025½©¡Û7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢44¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¸ø³«¡ÔÂÇµå²»ÉÕ¤¡Õ¡¿¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ
¿ÈÄ¹156Ñ¤ÇºÇÄ¹382¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦Ìø°æ¼ÓÆà¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·ãÁö¤ê¤¹¤ëÈë·í¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ì¥¤¥È¤È¹ø¤Ë¤¢¤ë¡©
¥×¥ì¡¼¸å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔÍ×¡© ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¡×ÇÉ¤Î°Õ¸«¤È¤Ï¡©
¤â¤·¤â¸¶±Ñè½²Ö¤¬Èë½ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û
¡ÚÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ûº¸ÏÓ¤¬¥Ô¥ó¤È¿¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¼ê¸µ¤ÈÂÎ¤Îµ÷Î¥¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡°ÂÅÄÍ´¹á¤Î°ÂÄê´¶È´·²¥¹¥¤¥ó¥°
¡þ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÈFW¤ÎÃæ´Ö¤Î·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëUT¤Ï¡¢¥ì¥Ù¥ë¥Ö¥í¡¼¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤âÈôµ÷Î¥¤ò½Ð¤»¤Þ¤¹¡£UT¤òÂÇ¤Á¤³¤Ê¤¹¤¿¤á¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬º¸ÏÓ¡£°ÂÅÄ¥×¥í¤Ï¾åÂÎ¤ò»È¤ï¤º¤Ëº¸ÏÓ¤ò¥Ô¥ó¤È¿¤Ð¤·¤¿¥È¥Ã¥×¤òºî¤ê¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Ë¤«¤±¤Æ¤âº¸ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ¿¶¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥×¤Ç¤ä¤ä¥¯¥í¥¹µ¤Ì£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÎ¤òÀè¤Ë²ó¤¹¤³¤È¤Ç¥Ø¥Ã¥É¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¥¤¥ó¤«¤é²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£º¸ÏÓ¤¬¿¤Ó¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¤È¼ê¸µ¤Îµ÷Î¥¤¬°ìÄê¤Ë¤Ê¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥ì¥Ù¥ë¥Ö¥í¡¼¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥í¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÊÖ¤ê²á¤®¤òËÉ¤°¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Ä¤«¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é°ÂÄê¤·¤¿¶Ê¤¬¤êÉý¤Î¥É¥í¡¼¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£UT¤Ï¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥¢¥ó¤ËÈæ¤Ù¤Æ¹â¤µ¤¬½Ð¤·¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤Ä¤«¤Þ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Á¤³¤Ê¤¹¤Ë¤Ï¥Õ¥§¡¼¥¹¸þ¤¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬´Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò°ÂÅÄ¥×¥í¤Îº¸ÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢£°ÂÅÄÍ´¹á¤ä¤¹¤À¡¦¤æ¤¦¤«¡¿2000Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢Ê¼¸Ë¸©½Ð¿È¡£2024Ç¯¤ËÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢º£µ¨¤Ï¡ÖÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥ê¥¹½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¶Ê¤¬¤êÉý¤Î¾®¤µ¤¤¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥É¥í¡¼¥Ü¡¼¥ë¤¬Éð´ï¡£NEC½êÂ°¡£¢£²òÀâ¡§±üÅèÀ¿¾¼¤ª¤¯¤·¤Þ¡¦¤È¤â¤¢¤¡¿ 1980Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò»ØÆ³¡£¥¹¥¤¥ó¥°¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ä¥¯¥é¥Ö¤Î¹½Â¤¤ò½ÏÃÎ¤·¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¸úÎ¨Åª¤Ê¾åÃ£¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£¡þ¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇÂè2ÃÆ¡ª¡Ø¡Ú2025½©¡Û7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢44¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¸ø³«¡Ù¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤Î·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
½÷»Ò¥×¥í¤ß¤¿¤¤¤Ê¹âÃÆÆ»¡õºÇÅ¬¥¹¥Ô¥ó¤Îµå¤òÂÇ¤Ä¤Ë¤Ï¡©¡¡¤ä¤ä¥¤¥ó¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬¾ò·ï¡ª
¡Ú2025½©¡Û7ÈÖ¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÎÈôµ÷Î¥¡¢44¥â¥Ç¥ë¤òÁ´¸ø³«¡ÔÂÇµå²»ÉÕ¤¡Õ¡¿¶ØÃÇ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È»îÂÇ
¿ÈÄ¹156Ñ¤ÇºÇÄ¹382¥ä¡¼¥É¡ª¡¡¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡¦Ìø°æ¼ÓÆà¤Î¥Ø¥Ã¥É¤¬·ãÁö¤ê¤¹¤ëÈë·í¤Ï¥Ï¥ó¥É¥ì¥¤¥È¤È¹ø¤Ë¤¢¤ë¡©
¥×¥ì¡¼¸å¤Î¤ªÉ÷Ï¤¤Ï¤â¤Ï¤äÉÔÍ×¡© ¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤â¹¤¬¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¡×ÇÉ¤Î°Õ¸«¤È¤Ï¡©
¤â¤·¤â¸¶±Ñè½²Ö¤¬Èë½ñ¤À¤Ã¤¿¤é¡Ú½÷»Ò¥×¥í¼Ì¿¿¡Û