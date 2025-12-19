菅楓華が吉田優利と念願のディナーデート 楽しい夜に「幸せすぎてあっという間でした」
菅楓華が自身のインスタグラムを更新。「念願のゆうりさんとご飯いけました〜」と嬉しそうに記すと、吉田優利との2ショットを投稿した。
【写真】大きなパエリアに思わずにっこり！ ディナーデートを楽しむ菅楓華&吉田優利
「幸せすぎてあっという間でした」「ゆうりさんありがとうございました！！」と一緒に過ごせたことを喜んだ菅。実は吉田も数日前のJLPGAインスタグラムで「一緒にごはんに行きたい選手」として菅の名前をあげ、動画の中で「行こうね〜！」と呼びかけていた。投稿ではレストランで2種類の大きなパエリアを前にした写真に続き、美味しそうなケーキを手にした写真も公開。「そして、（地元の）宮崎ではなかなか行けないクリスマスマーケット」で自撮りした2ショットも。「ゆうりさんとたくさん写真撮れて嬉しいです」と楽しかった夜を振り返っていた。
