シェフラー対マキロイのチーム戦 1インチ差でシェフラーがプレーオフ制す「素晴らしいチームで戦えて最高」
最後はわずか1インチ差の決着だった。17日、第1回「Optumゴルフチャンネル・ゲームス」が米フロリダ州のトランプナショナル・ジュピターで行われた。
≪写真≫かっこいい！ シェフラー投入の新ドライバー
世界1位のスコッティ・シェフラー（米国）率いるキーガン・ブラッドリー（米国）、サム・バーンズ（米国）、ルーク・クラントン（米国）のチームと、ローリー・マキロイ（北アイルランド）率いるシェーン・ローリー（アイルランド）、リー・ハオトン（中国）、ルーク・ドナルド（イングランド）のチームが対戦した。さながら米国対欧州のチーム戦。現地時間午後7時30分からナイター照明の下で行われた勝負は笑いありの熱戦が繰り広げられ、最終的にはプレーオフにもつれ込む展開となった。47ヤードからのチップショット対決によるニアピン勝負の末、わずか1インチ（約2.54センチ）の差でシェフラー組が勝利した。大会は、4人がリレー形式で1つのボールをプレーしホールアウトまでのタイムを競う『チームリレー』をはじめ、『ロングドライブ』『ショートゲーム』、さらに14本すべてのクラブでピンを狙う『14クラブチャレンジ』など、計5つのゲームでポイントが争われた。序盤から主導権を握ったのはシェフラーのチーム。最初の3ゲームを連取し3−1とリードを奪う。しかし最後の“2ポイント制”のキャプテン対決では、200ヤード、175ヤード、150ヤードに加え、バンカー、チップ、パットで精度を競う勝負をマキロイが圧倒。これでポイントは3−3となり、勝負はプレーオフへ突入した。プレーオフも白熱。47ヤードからのニアピン決戦で、先に打ったマキロイはピン左奥約6フィートに寄せ、続くシェフラーもほぼ同距離につけた。ルールオフィシャルが計測すると、シェフラーのボールは67インチ（約5.58フィート）。マキロイもほぼ同距離だったが、最終的な測定直前にローリーがシェフラーのボールを池に投げ込んでしまうハプニングも発生。最終裁定は「シェフラーが1インチ近かった」と下され、シェフラー組の勝利が決まった。マキロイは「スコッティをやっつけたと思ったのに…」と悔しさをにじませつつ、「最後まで持ち込めたのは素晴らしい戦いだった」と胸を張った。一方のシェフラーは、324ヤードのビッグドライブで会場を沸かせたクラントンを称賛。「彼は今夜のMVP。素晴らしいチームで戦えて最高だった」と満足げに語った。勝敗以上に、ファンを楽しませることが本質のテレビマッチ。その魅力を存分に示したエンターテインメント性あふれる一戦となった。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
