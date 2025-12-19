一世風靡（ふうび）したフォークロックバンド「たま」の元メンバーとして知られるミュージシャンの石川浩司（64）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。母が亡くなったことを報告した。

石川は「本日朝、母逝去。91歳」と両親のツーショットをアップして報告。「ジョークと山登りが好きな人でした」と人柄をしのび、「ちょっと前に電話した時もマシンガントークでしたが、今月97歳の父がホームに入っちゃったことで安心しちゃったかな」と思いをめぐらせた。

続けて「数日前に突然息子達に幾許かのお金を。『何のお金？』『葬式代』。用意周到過ぎる母でした（笑）」と明るい人柄のわかるエピソードを紹介。「生まれて良かったね！」と語りかけるようにつづり、多くのフォロワーから追悼コメントが寄せられた。

たまは89年から放送された「平成名物TV 三宅裕司のいかすバンド天国」通称“イカ天”で3代目グランドキングに輝き90年5月、「さよなら人類」でメジャーデビューした。石川は“ランニングの人”として知られ、たま解散後もソロ活動のほか、インストバンド「パスカルズ」や2人組ユニット「ホルモン鉄道」などさまざまな活動で存在感を発揮している。