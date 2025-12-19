SUPER EIGHT横山裕（44）が、18日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。自身の結婚できない理由の1つを明かした。

お笑いトリオ、3時のヒロイン福田麻貴（36）による事前のインタビューのVTRで、横山は自身のルーティーンとして「朝、10秒カウントする以内に起きないと死ぬと決めている」と言い、8キロ以上のランニング、筋トレ、サウナなどの毎朝のルーティーンを話した。

スタジオでのトークで、横山は「まだありますよ、俺のルーティーン」と話した。「仕事前にベンティサイズ（600cc前後）のコーヒーを飲む。それを昼から夜にかけてゆっくり飲む」と言うと、タレントのいとうあさこ（55）が「味、変わりません？」と聞くと、「俺、1日1食なんですよ。それ（コーヒー）が夜までのご飯やと思ってるんですよ。夜ご飯、思いっきり食べるから。夜までこれでしのぐ、って決めてるから」と食生活を明かした。

タレントの指原莉乃（33）が「恋人から、『今日、ランチ行こうよ』って言われたらどうするんですか？」と質問。横山は「食べといて、見とくから、って」と言うと、スタジオ中から「え〜？」と悲鳴に近い声が上がった。再び指原が「それは特別な環境でも、そのルーティーンは絶対なんですか？」と聞くと、「仕事じゃなかったら崩さへんかな」。放送作家でタレントの野々村友紀子（51）が「仕事では崩すのに、彼女とのランチでは崩さない、っていう事でよろしいですか？」と詰め寄ると、目を閉じて「そうなんです」と苦笑い。

さらに野々村に「（結婚して家族で食事をする時）子どもに『あ〜ん』って（横山が）食べさせられる時があるけど、どうしますか」。すると横山は食べるふりをするしぐさをし、「食べた風な…」。出演者たちが失笑すると、横山は「それができへんな、と思って。だから結婚が見えへんというか」と話した。