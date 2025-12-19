58歳・南野陽子、純白ドレス姿に反響「ウエディングドレスみたい」「お姫様」「涙出そうなほど美しいです」
歌手で俳優の南野陽子（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。ディナーショーでの純白ドレス姿を披露した。
【動画】「ウエディングドレスみたい」「お姫様」純白のドレス姿を披露した南野陽子
この日、「グランドプリンスホテル新高輪"飛天"でのディナーショーでした」と報告し、1本の動画をアップ。「終わりました〜」と真っ白なドレス姿でクルッと一周回ってみせ、「終わったのでお腹空きました。今日みなさんが食べたお食事いただこうと思います」と料理を前に笑顔を見せた。
投稿では「お越しくださった皆様、ありがとうございました」とファンへ感謝を伝え、「大阪、福岡、宇都宮と続きます、是非！」と元気いっぱい呼びかけている。
ファンから、「お姫様みたいにとってもキレイ！」「ウエディングドレスみたい カワイイよー」「まさにプリンセス」「純白のドレス姿が涙出そうなほど美しいです」など、さまざまな反響が寄せられている。
