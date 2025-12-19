米MLSのバンクーバー・ホワイトキャップス（カナダ）は18日、GK高丘陽平（29）の契約を27年6月末まで延長したと発表した。

23年に横浜Mから加入して以来、公式戦129試合に出場し、クラブ歴代4位となる35回の完封を記録している守護神は、今季も公式戦46試合に出場し、クラブ記録となる16回のクリーンシートを達成するなど活躍。MLS年間最優秀GK賞の最終候補の3人にも選ばれた。

高丘はクラブの公式サイトで「ホワイトキャップスとの契約を延長できてとても嬉しいです。加入初日からクラブの皆さんの愛とサポートを感じており、また戻るのが待ちきれません。BCプレイスで皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。最高のシーズンはまだこれからです。来年はすべてのトロフィーを獲得しましょう」とコメントした。

また、スポーツディレクターのアクセル・シュスター氏は「陽平選手と新たな契約を締結できたことを大変嬉しく思います。23年に加入して以来、陽平選手はクラブの重要人物となり、そのポジションでリーグトップクラスの選手の一人とみなされる理由を常に示してきました。ピッチ上でのパフォーマンスに加え、彼は卓越した人格を備えた完璧なプロフェッショナルであり、彼を再び迎え入れることができて大変嬉しく思っています」と語った。