【NEW ERA×「機動戦士ガンダム」コレクション】 2026年1月10日～ 販売開始予定 価格：2,750円～

バンダイは、アパレルショップ「STRICT-G」にて、NEW ERAとのコラボによる「機動戦士ガンダム」コレクションを1月10日から発売する。価格はキャップキーホルダーが2,750円など。

今回販売されるのは、「機動戦士ガンダム」に登場する地球連邦軍、ジオン軍のマークの刺繍をあしらったキャップや、作中シーンがデザインされたコットンTシャツ、ハロモチーフのキーホルダーなど。

「機動戦士ガンダム」の世界観を取り入れつつも、カジュアルなスタイリングに合わせやすい商品となっている。

「STRICT-G」での販売のほか、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、1月13日13時より予約販売が開始予定。合わせて、直営店及びNEW ERA公式オンラインストアでの発売も予定されている。

商品ラインナップ

STRICT-G NEW ERA「機動戦士ガンダム」 59FIFTY Cap

種類：地球連邦軍/ジオン公国軍

価格：各6,600円

STRICT-G NEW ERA「機動戦士ガンダム」9FORTY A-FRAME TRUCKER タイトルロゴ

種類：ホワイト：ブラック

価格：各4,620円

STRICT-G NEW ERA「機動戦士ガンダム」9TWENTY ダメージ Cap

種類：地球連邦軍（ブルー・カーキベージュ）/ジオン公国軍（ブラック・オリーブ）

価格：各4,950円

STRICT-G NEW ERA「機動戦士ガンダム」9FIFTY ONE YEAR

価格：6,380円

STRICT-G NEW ERA「機動戦士ガンダム」T-SHIRT

種類：GUNDAM VS GOUF/GYM VS CHAR'S Z'GOK

サイズ：S～XXL

価格：各7,150円

STRICT-G NEW ERA「機動戦士ガンダム」CAP KEYHOLDER HARO

価格：2,750円

