文化放送では 12月21日（日）午後8時30分から、『ボートレースライブ SG 第40回グランプリ 実況中継』を、同局をキーステーションに全国ネットで放送する。

今年のボートレース界、正真正銘の“頂点”を決める「グランプリ」。年間の獲得賞金ランキング上位18名のトップレーサーのみが出場できる狭き門であり、優勝賞金1億1000万円という、まさにボートレース最高峰のSGレースである。

今年で3年連続の「グランプリ」開催となる大阪府・ボートレース住之江で、賞金と栄誉、そして黄金のヘルメットを手にするのは誰なのか。白熱の戦いに注目だ。



左から）渡辺久信、能見篤史、高橋将市アナウンサー

現地・ボートレース住之江の放送席には、元埼玉西武ライオンズ監督・GMで野球評論家の渡辺久信と、野球日本代表「侍ジャパン」投手コーチを務める能見篤史がゲストで登場。能見は現役時代、阪神タイガース、オリックス・バッファローズで投手として活躍し、現在は野球評論家としても活動している。野球界の第一線で活躍してきた2人が、プロの視点で勝負の世界に共通する緊張感と駆け引き、ボートレースの魅力について語り尽くす。実況・番組進行は文化放送の高橋将市アナウンサーが担当。

寒さを吹き飛ばす年末最大級の大一番を、ぜひ文化放送でお楽しみに。

【特別番組概要】

■番組名 ： 『ボートレースライブ SG 第40回グランプリ 実況中継』

■放送日時 ： 文化放送 2025年12月21日（日） 午後8時30分～9時00分

その他ネット各局は午後8時30分～8時55分

■ネット局 ： 文化放送を含む全国30局ネット

■ゲスト ： 渡辺久信（野球評論家、元埼玉西武ライオンズ監督・GM）、能見篤史（野球日本代表投手コーチ、野球評論家）

■実況・番組進行 ： 高橋将市（文化放送アナウンサー）