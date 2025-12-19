【CYBER・ゲーミングコントローラー6B 無線タイプ(Switch2用)】 12月20日 発売予定 価格：オープン 参考価格：5,500円 【CYBER・ゲーミングコントローラー6B 有線タイプ(Switch2)】 12月24日 発売予定 参考価格：4,000円

サイバーガジェットは、「ゲーミングコントローラー6B」各種を発売する。「CYBER・ゲーミングコントローラー6B 無線タイプ(Switch2用)」は12月20日に発売を予定し、参考価格は5,500円。「CYBER・ゲーミングコントローラー6B 有線タイプ(Switch2)」は12月24日に発売を予定し、価格は4,000円。

本製品は天面に6ボタンを配置したSwitch2とSwitch、PCに対応するコントローラー。スティックには誤作動を抑えるホールエフェクトセンサーを採用するほか、十字キーにあたる部分には八角ガイドを採用しコマンド入力をしやすい作りになっている。また、使用頻度の高いボタンには小型マイクロスイッチを搭載する。

先行して販売される「無線タイプ」は無線接続と有線接続に対応。一方「有線タイプ」は有線接続にのみ対応する。カラーはそれぞれブラック、ブルー、レッドの計6製品が展開される。

無線タイプ（ブラック）

無線タイプ（ブルー）

無線タイプ（レッド）

有線タイプ（ブラック）

有線タイプ（ブルー）

有線タイプ（レッド）

