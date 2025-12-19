BMSG、SKY-HIの一部報道にコメント発表「不適切な時間帯に面会」「一般社会の常識とは乖離した軽率な行動」
【モデルプレス＝2025/12/19】マネジメント／レーベル会社「BMSG」の公式サイトが19日に更新され、代表を務めるアーティスト・SKY-HI（日高光啓／※「高」は正式には「はしごだか」）に関する一部報道についてコメントを発表した。
同日、NEWSポストセブンにてSKY-HIが未成年の女性アイドルを深夜に自宅へ呼び出したといった内容の報道がされた。これを受け、BMSGは「この度、一部メディアにおいて、弊社代表取締役 日郄光啓に関する報道がなされました。 本件につきまして、日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
「報道にあります内容につきましては、相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました」と相手方の許諾は得ていたとはいえ報道された行動は軽率だったとし「弊社としましては、今回の事態を厳粛に受け止めております。今後は二度とこのような事態を招かぬよう、コンプライアンス意識の徹底を図り、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存です」と伝えている。（modelpress編集部）
一部メディアによる報道について
平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、一部メディアにおいて、弊社代表取締役 日郄光啓に関する報道がなされました。 本件につきまして、日頃より弊社をご支援いただいている皆様、ならびに関係者の皆様に多大なるご心配とご迷惑をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
報道にあります内容につきましては、相手方保護者の方のご承諾を得ていたと認識していたとはいえ、未成年の方に対して不適切な時間帯に面会を行うなど、一般社会の常識とは乖離した軽率な行動でありました。
弊社としましては、今回の事態を厳粛に受け止めております。今後は二度とこのような事態を招かぬよう、コンプライアンス意識の徹底を図り、信頼回復に誠心誠意努めてまいる所存です。
改めまして、日頃より応援してくださっているファンの皆様、関係者の皆様に対し、多大なるご心配をおかけしましたことを、重ねて深くお詫び申し上げます。
2025年12月19日
株式会社BMSG
