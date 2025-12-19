”幸子”と”和子”どちらが多かった？ 昭和を席巻した「子」のつく名前ランキング【図解 昭和の話】

「幸子VS和子」多いのはどっち？ 人気名前ランキング

戦後は「子」がつく名前が定番だった

クラスに「○○子」さんが何人もいた――そんな記憶を持つ人も多いでしょう。昭和の名づけ文化を象徴するのが「子」がつく名前の大流行です。幸子、和子、恵子、洋子……こういった名前が定着し、どの世代にも「〇〇子」が一定数存在するようになりました。

もともと「子」がつく名前は、皇族や華族、貴族のような身分の高い女性にのみ使用されていました。それが、明治の近代化とともに庶民にも広まり、大正から昭和初期に定着し、昭和中期にはその流行がピークを迎えたのです。

統計を見ても、昭和40年（1965年）頃までは女子の人気名前ランキングの上位はほとんど「○○子」で占められていました。なかでも、「和子」は23回も１位を獲得。続いて「幸子」という名前も多くつけられ、この２つが群を抜いた人気ぶりを誇りました。

しかし、昭和も後半に進むと、流行は変化していきます。高度経済成長を経て暮らしに余裕が生まれたことで、個性を重視する傾向が強まりました。

特に「美」のつく名前が台頭しはじめ、「明美」「真由美」のような「子」のつかない名前が増えて、名づけの幅が一気に広がっていったのです。こうした名前からは、当時の時代感や風潮をうかがい知ることができます。

昭和版！女の子の名前 人気ランキング

昭和初期は「子」のつく名前がランキングを席巻し、特に「和子」「幸子」が上位を占めていました。しかし、徐々に「美」のつく名前が増え、昭和40年には「○○子」を抑えて「明美」がはじめて１位に躍り出ました。時代の変化を見て取ることができるでしょう。

昭和に「○○子」が流行するまで

飛鳥時代 聖徳太子 日本に中国の文化が流入し、中国で偉人の尊称に使われていた「子」が、身分の高い男性の尊称に使われるようになった 平安時代 彰子 身分の高い女性の名前に「子」が使われはじめ、定着するように

明治時代 庶民の間でも「子」のつく名前がつけられはじめる 昭和時代 「子」のつく名前が大流行し、女子の人気名前ランキング上位を占めるように

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 昭和の話』監修：町田 忍