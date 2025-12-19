　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　7.55　3.92　6.76　4.57
1MO　7.64　4.69　6.52　5.24
3MO　8.57　5.35　7.31　6.05
6MO　9.05　5.71　7.90　6.58
9MO　9.18　5.94　8.17　6.93
1YR　9.31　6.15　8.39　7.22

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.05　5.32　5.10
1MO　6.77　6.76　5.83
3MO　7.72　8.16　6.58
6MO　8.49　8.71　6.86
9MO　8.79　9.03　7.05
1YR　9.02　9.32　7.23
東京時間10:30現在　参考値

日銀利上げは織り込み済みで落ち着いた水準