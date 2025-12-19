通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間７％台半ば
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 7.55 3.92 6.76 4.57
1MO 7.64 4.69 6.52 5.24
3MO 8.57 5.35 7.31 6.05
6MO 9.05 5.71 7.90 6.58
9MO 9.18 5.94 8.17 6.93
1YR 9.31 6.15 8.39 7.22
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.05 5.32 5.10
1MO 6.77 6.76 5.83
3MO 7.72 8.16 6.58
6MO 8.49 8.71 6.86
9MO 8.79 9.03 7.05
1YR 9.02 9.32 7.23
東京時間10:30現在 参考値
日銀利上げは織り込み済みで落ち着いた水準
