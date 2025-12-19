アユートは、Noble Audioブランドの新フラッグシップ・ユニバーサルIEM(インイヤーモニター)「Kronos」を12月26日に発売する。価格は693,000円。

「Kronos」は“10年に渡る革新の結晶”として開発されたモデルで、CNC加工のチタン製シェルと、チタン製ダマスカスフェイスプレートを採用。高級感と耐久性、軽量性を兼ね備え、長時間のリスニングでも快適さを確保したという。

ドライバーはクアッドブリッド構成で、片側9ドライバー(2DD+4BA+2EST+1BC)を搭載。超低域に10mmダイナミック型ドライバー(DD)、低域に7mm DDを配置し、中域と高域に2基ずつ中高域はKnowles製バランスド・アーマチュアドライバー(BA)、超高域はSonion製の静電ドライバー(EST)×2を採用。

さらにデュアルメンブレン骨伝導ドライバー×1を組み合わせ、6wayクロスオーバーで統合することで、シームレスで没入感のあるサウンドステージを狙ったという。

組み立ては熟練スタッフが1本ずつ手作業で行ない、個別マッチングで性能と精度の一貫性を追求。複雑な構成ながら、スマートフォンからハイエンドDAP、ポータブルアンプまで幅広い機器と調和するとしている。

付属ケーブルは、パラジウムメッキ4N純銀と6N OCC銀を用いた8芯プレミアム仕様(約120cm)。IEM側は0.78mm 2pin、プラグは4.4mmバランス(ストレート)で、チタンヨークも備える。

付属品は、シングルフランジシリコンイヤーピース(S/M/L各1ペア)、レギュラーフォーム(黒、S/M/L各1ペア)、メモリーフォーム(白、S/M/L各1ペア)の3種類に加え、クリーニングツール、ポーチ、キャリングケース(小/大)を同梱。

再生周波数は20Hz～70kHz、感度は102dB SPL/mW、インピーダンスは8.6Ω。保証は本体1年、ケーブル・付属品90日。