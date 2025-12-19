Ｊ２札幌は１９日、横浜ＦＣに期限付き移籍していたＤＦ福森晃斗（３３）が来季から復帰すると正式に発表した。２０２４年シーズンから横浜ＦＣでプレーしていたが、３年ぶりに札幌のユニホームを着ることになる。

福森はクラブを通じ「北海道コンサドーレ札幌に帰ってきました！ ３年ぶりに赤黒のユニフォームに袖を通すのが楽しみです！ １日１日を大事に全身全霊でチームのためにやっていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします！」とコメントした。

移籍期間中も札幌の試合は常にチェックしてきた。「こうしたらこの選手をもっと生かせるのでは」などと考えながら見るなど、札幌に対する愛着は保ち続けてきた。

２年間離れてこそいたが、自身がチームに何を注げるかのイメージは、頭にある。「若くて良い選手が多くいるので。自分の経験も伝えながら、全体がレベルアップしていければ」。２６〜２７年シーズンのＪ１復帰へ、ベテランらしく組織力の向上にも尽力する心構えはできている。

その上で「当然、試合に出るためにしっかり準備していきたい」と、高精度の左足を武器に定位置奪取も狙っていく。