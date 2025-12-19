青井氏による視聴率低下

NHK出身のフリーアナ・青井実氏（44）が、MCを務めているフジテレビのニュース番組「Live News イット！」（平日3時42分）を来年3月末で退く。フジのMCになってから丸2年。視聴率低迷が理由だが、スカウトした大多亮・元関西テレビ社長（67）が人権侵害問題で4月に退任したことも影響したようだ。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

青井氏の「イット！」降板は17日にフジから発表された。一緒にMCを務めている宮司愛海アナ（34）も退く。

後任は山崎夕貴アナ（38）、榎並大二郎アナ（40）、遠藤玲子アナ（43）の3人。榎並アナは青井氏の登場までMCを務めていたから、2024年3月以来の復帰となる。

NHKのエース級アナだった青井氏を招いたのは、同5月まで編成制作担当の専務だった大多亮氏。サポートしたのは当時の編成制作局長。やはり人権侵害問題で職を解かれた人である。

「イット！」を担当するのは言うまでもなく報道だが、青井氏の起用は編成制作の主導で行われた。大多氏らの狙いはただ1つ。低迷する同番組の視聴率を上昇させることだった。

ところが、MCが青井氏から榎並アナへ戻る。異例のことだ。視聴率が全く伸びなかったからである。それどころか榎並アナ時代より数字が落ちた。

榎並アナ時代と現在の青井氏の視聴率を比べてみたい。まず榎並アナ時代の2024年3月4日の数字である。1部（午後3時42分〜同4時50分）が個人1.1％で世帯2.3％、2部（同4時50分〜同5時48分）が個人1.6％で世帯3.3％、3部（同5時48分〜同7時）が個人2.5％で世帯4.8％。

次に青井氏がMCを務めている最近の数字だ。12月8日である。1部が個人0.7％で世帯1.3％、2部が個人1.4％で世帯2.7％、3部が個人2.4％で世帯4.1％。

1部から3部まですべて榎並アナ時代のほうが上回っている。連日ほぼ同じ。これでは何のために青井氏を招いたのか分からない。民放に4つある夕方のニュースの中でも最下位の4位が続いている。8日の他局の数字も見てみたい。

日本テレビ「news every.」は1部（午後3時50分〜同4時45分）が個人2.3％で世帯4.3％、2部（同4時45分〜同5時53分）が個人3.3％で世帯6.2％、3部（同5時53分〜同7時）が個人5.1％で世帯9.1％。

「イット！」は1部から3部まで全て大差で敗れている。すべてダブルスコアに近い。夕方のニュースは各局がほぼ同じことをやっているのだから、ここまで大きく負けるのは類まれなことである。

TBS「Nスタ」は0部（午後3時49分〜同4時50分）が個人2.3％で世帯5.2％、1部（同4時50分〜同5時50分）が個人2.7％で世帯6.3％、2部（同5時50分〜同7時）が個人3.4％で世帯6.3％。「イット！」はやはり大差を付けられている。

テレビ朝日「スーパーJチャンネル」は1部（同4時48分〜同5時50分）が個人3.1％で世帯6.0％、2部（同5時50分〜同7時）は個人3.6％で世帯6.8％。「イット！」はここでも完敗だ。

夕方のニュースのトップは日テレ、2位はテレ朝、3位がTBS。この順番は12月第2週（8〜14日）の全日帯（午前6〜深夜0時）の個人視聴率の順位とほぼ同じ。日テレとテレ朝の1、2位が入れ替わるだけである。

「イット！」大敗は一大事

だからフジにとって「イット！」の大敗は一大事なのだ。夕方のニュースは全体の視聴率とシンクロしやすい。各局とも長丁場だからである。

さらに夕方のニュースは午後7時台の番組に強く影響する。同7時台の番組は夕方のニュースの終了直後から始まるからである。そのままチャンネルを替えない人が相当数いる。

だからフジは午後7時台の番組の序盤で不利なのだ。企画力や制作能力の問題もあるものの、番組開始の時点で他局に後れを取っている。

フジの午後7時台の番組の状況も見てみたい。やはり12月第2週である。7日間のうち、民放最下位の5位が1回、4位が3回、3位が2回、2位が1回。トップは1回もない。

同じ12月第2週のフジの週間平均個人視聴率は全日帯が民放4位、プライム帯（午後7〜同11時）も同4位、ゴールデン帯（同7〜同10時）も同4位。同5位は会社規模もネット局数も全く違うテレビ東京である。フジは年度視聴率でも同4位が9年度連続で続いている。

CM売上高は個人視聴率、コア視聴率（40代以下の個人視聴率）と正比例するからフジは長らく厳しい会社経営を強いられている。「視聴率は今の時代は関係ない」とする説が流れることがあるが、他局はフジを庇うための論ではないかと見てきた。今も昔も売上高は視聴率で決まる。

フジは宣伝がかなり派手で、特殊な手法も用いるため、他局と互角に戦っているようにも思われてきた。実情は違う。ずっと深刻な状態だったのである。

おまけに2024年12月に人権侵害問題が発覚した。今年1月にはスポンサーが大挙して離れた。10月までに多くのスポンサーは戻って来たが、まだ十分とは言えない。低視聴率との二重苦状態にある。

フジの2024年度のCM売上高は約1238億円。トップの日テレは同約2327億円。人権侵害問題があったとはいえ、ここでもほぼダブルスコアなのだ。

両局ともほぼ24時間放送で条件は同じだから、フジがいかに劣勢なのかが分かる。12月に入って支給された社員へのボーナスも激減した。挽回するために改革が欠かせなかった番組が「イット！」なのである。

大多氏不在の影響

青井氏の2年での降板は民放の先例から考えると早い。共演陣の入れ替えやコーナーの強化を行い、あと1、2年は様子を見るのが一般的だ。しかしフジは待てなかった。

大多亮氏の不在も青井氏の降板に影響したようだ。通常、大物幹部が連れてきたMCは降板させにくい。幹部自身が介入し「もう少し様子を見るべき」などと意見することもある。だが、現在の青井氏には大きな後ろ盾がない。

青井氏は「イット！」のスタッフへの不適切な言動が問題化したこともあった。今年4月にフジが公表し、青井氏には同様のことがないよう申し入れた。もっとも、降板とは関係がない。

降板理由は一にも二にも低視聴率だ。フリーの青井氏の高い年俸を嫌ったとの見方もある。おそらく年間1億円程度は受け取っている。本稿も10月21日付でフジが制作費を大幅に削減すると報じた。

2025年度第1四半期（4〜6月）の制作費は約146億円だったが、第2四半期（7〜9月）は約128億円に減った。第3四半期（10〜12月）はさらに減少する見通し。

だが、制作費を削るのは金のかかるドラマ、バラエティが中心なのだ。「選挙特番」を除くと、ほとんど大きな金を使わない報道は対象外なのである。会社経営が苦しいからといって、金がないことを理由にNHKなど外部から招いたMCを斬り捨てたら、2度と外部から人を呼べなくなってしまう。

青井氏は本人が辞退しない限り、来年4月以降は別番組を担当するだろう。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

