◆第１１回ターコイズＳ・Ｇ３（１２月２０日、中山競馬場・芝１６００メートル）

古馬牝馬で争われるターコイズＳの枠順が１２月１９日、確定した。

前走の富士Ｓは５着で、引き続きルメール騎手とコンビを組むウンブライル（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）は、３枠６番に決定した。

今年の京成杯ＡＨで重賞初制覇を飾り、アイルランドＴ・Ｇ２（６着）から中山替わりで巻き返しを狙うホウオウラスカーズ（牝７歳、美浦・高木登厩舎、父ディープインパクト）は、８枠１５番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）リラボニート 牝４ ５３ 丹内 祐次

（２）スリールミニョン 牝３ ５３ 永島 まなみ

（３）シングザットソング 牝５ ５５ 斎藤 新

（４）ジューンオレンジ 牝５ ５４ 横山 和生

（５）ソルトクィーン 牝４ ５３ 富田 暁

（６）ウンブライル 牝５ ５５・５ クリストフ・ルメール

（７）ボンドガール 牝４ ５６ 津村 明秀

（８）ドロップオブライト 牝６ ５６ 松若 風馬

（９）ビップデイジー 牝３ ５４ 西村 淳也

（１０）ランフォーヴァウ 牝３ ５３ 小崎 綾也

（１１）カピリナ 牝４ ５６ 横山 典弘

（１２）キタウイング 牝５ ５０ 嶋田 純次

（１３）ソーダズリング 牝５ ５５・５ 横山 武史

（１４）フィールシンパシー 牝６ ５３ 菅原 明良

（１５）ホウオウラスカーズ 牝７ ５４ 木幡 巧也

（１６）チェルビアット 牝３ ５４ 戸崎 圭太