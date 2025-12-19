江蘇省の南京港竜潭港区。（１１月２６日、ドローンから、南京＝新華社配信／辛一）

　【新華社北京12月19日】中国各地の港は、年の瀬を迎えても昼夜を分かたず稼働している。貨物の積み下ろしや輸送作業が随所で行われ、新たな発展と質の高い発展に向かう中国経済の活力を映し出している。

５日、山東省・日照港コンテナふ頭を出港する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社配信／李大偉）
１０日、四川省の宜賓港。（ドローンから、宜賓＝新華社配信／荘歌爾）
１日、山東省・青島港の外貿コンテナふ頭。（ドローンから、青島＝新華社配信／兪方平）
９日、江蘇省・南通港通海港区のコンテナふ頭。（ドローンから、南通＝新華社配信／許叢軍）
９日、江蘇省・南通港通海港区のコンテナふ頭。（ドローンから、南通＝新華社配信／許叢軍）
５日、山東省・日照港コンテナふ頭に停泊する貨物船。（ドローンから、日照＝新華社配信／李大偉）
８日、江蘇省の南京港竜潭港区。（ドローンから、南京＝新華社配信／辛一）
６日、広東省・深圳西部港区の蛇口コンテナふ頭。（ドローンから、深圳＝新華社配信／唐蜀全）
３日、湖北省武漢市の陽邏（ようら）国際港。（ドローンから、武漢＝新華社配信／趙軍）
５日、山東省の東営港。（ドローンから、東営＝新華社配信／周広学）
９日、広東省・深圳西部港区の蛇口コンテナふ頭。（ドローンから、深圳＝新華社配信／唐蜀全）
４日、江蘇省の連雲港港コンテナふ頭。（ドローンから、連雲港＝新華社配信／王健民）
５日、山東省・日照港のコンテナふ頭。（ドローンから、日照＝新華社配信／李大偉）
１日、山東省の煙台港。（ドローンから、煙台＝新華社配信／孫文潭）
３日、湖北省武漢市の陽邏（ようら）国際港。（ドローンから、武漢＝新華社配信／趙軍）
４日、山東省の煙台港で輸出を待つ自動車。（ドローンから、煙台＝新華社配信／唐克）
４日、浙江省・寧波舟山港穿山港区のコンテナふ頭。（ドローンから、寧波＝新華社配信／湯健凱）
４日、浙江省・寧波舟山港穿山港区のコンテナふ頭。（ドローンから、寧波＝新華社配信／湯健凱）
３日、湖北省武漢市の陽邏（ようら）国際港。（ドローンから、パノラマ写真、武漢＝新華社配信／趙軍）
１日、山東省の煙台港。（ドローンから、煙台＝新華社配信／唐克）
４日、浙江省・寧波舟山港穿山港区のコンテナふ頭。（ドローンから、寧波＝新華社配信／湯健凱）
８日、江蘇省・南京港竜潭港区コンテナターミナルのヤード。（ドローンから、南京＝新華社配信／辛一）
５日、安徽省蕪湖港の朱家橋港区ふ頭で輸出を待つ自動車。（ドローンから、蕪湖＝新華社配信／肖本祥）