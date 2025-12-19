夫に不倫されたら離婚に向けて話し合いをする夫婦が多いと思いますが、わざわざ離婚しなくてもいい状況になることもあるようです。むしろ離婚せずにいるほうが、夫への復讐ができる場合もあるでしょう。今回は、不倫夫と離婚せずに復讐できてスカッとした話をご紹介いたします。

子どもにギャン泣きされる夫

「夫が不倫したことがわかり、離婚するかどうか迷っていたときに、ちょうど夫の海外赴任が決まったんです。これはラッキーだと思い、夫には一人で海外へ行ってもらって私は日本に子どもと残ることにしました。海外赴任なら顔を合わせることもないため焦って離婚しなくてもいいし、とりあえずは今の生活を維持できるのでちょうどいい機会だな、と。そして夫はさみしいと言いながら一人で海外に行きました。

半年後、一時帰国した夫ですが、子どもはパパの顔を忘れてしまったようでギャン泣き。夫は『嘘だろ……？』『俺のこと忘れちゃったのか？』とめちゃくちゃショックを受けていました。その姿を見て、ちょっとスカッとしましたね。今後夫とどうなるかはわからないけど、このままずっと海外赴任でいてくれたらいいのに、と思っています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ 海外に行ってくれたら顔を合わせることもないので、離婚はせずに日本で子どもと暮らすのもアリですよね。奥さんからは必要とされず、子どもには顔を忘れられ、自分は一人寂しく海外生活なんて、一番酷なお仕置きかもしれません。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。