¡Ö¥Ï¥ë¥Ò¡×¡ÖSAO¡×¡Ö¥ê¥¼¥í¡×¤Ê¤É¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë´ë²èÅ¸¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×Â®Êó¥Õ¥©¥È¥ì¥Ýー¥È¡ª
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸ 2025¡×¤ò12·î19Æü¤è¤ê28Æü¤Ë¤«¤±¤ÆSHIBUYA TSUTAYA¡Ê1F¡¦7F¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿´ë²èÅ¸¤ÎÂè2²ó¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸ 2025¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÎÃµÜ¥Ï¥ë¥Ò¡×¡ÖRe¡§¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¡Ö¥½ー¥É¥¢ー¥È¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤òÂêºà¤Ë¡¢½ñ±Æ¤äÌ¾¥·ー¥ó¡¢Ãø¼ÔÄ¾É®¤Î´ó¤»½ñ¤¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¥«¥Õ¥§¤ÎÀßÃÖ¤ä¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥°¥Ã¥º¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³«ºÅ¤ËÀè¶î¤±¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤ÎÆâÍ÷²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËËÜÅ¸¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÅ¸¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ÏKADOKAWA¸ø¼°ÄÌÈÎ¡Ö¥«¥É¥¹¥È¡×¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¡Ú¡ÚNA¡§¾®ÎÓÍµ²ð¡Û¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ø¹¥¤¡Ù¤¬½ÂÃ«¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ª¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×TVCM¡Û ¡Ú1F¡Û
½ñ±Æ¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡¢ËÜÅ¸¤Î¡É¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡É¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡¦¥íー¥É¡×
ºîÉÊ¤ÎÌ¾¥·ー¥ó¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë´ë²èÅ¸¼¨¡Ö¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¦¥¦¥©ー¥ë¡×
Ìµ¿ô¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬¥ê¥ó¥°¾õ¤ËÏ¢¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥µー¥¯¥ë¡×¡£³°Â¦¤Ï¥â¥Î¥¯¥í¡¢ÆâÂ¦¤Ï¥«¥éー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡É³è»ú¡É¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¡¢ºîÉÊ¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Î°ìÉô¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¡Ö¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥È¥êー¥à¡×
¥é¥Î¥Ù¤È¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î³Ú¶Ê¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥é¥Î¥Ù¡ß¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ö¥é¥Î¥ª¥È¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
1F¤Ç¤Ï½ÂÃ«¤Î¾ÝÄ§¡Ö¥Ï¥Á¸ø¡×¤È¤È¤â¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿³ÆºîÉÊ¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ú7F¡Û
ËÜÅ¸¤Î´¶ÁÛ¤ä¹¥¤¤ÊºîÉÊ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò½ñ¤»Ä¤»¤ë¡ÖÍè¾ì¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸¥³ー¥Êー¡×¡£»£±Æ»þÅÀ¤Ç¤Ï³«ºÅÁ°¤Î¤¿¤á¤Þ¤À¿¿¤Ã¤µ¤é¤Ç¤¢¤ë
7F¤Î¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¥³ー¥Êー¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¤Ï1F¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥«¥É¥¹¥È¼õÃí¾¦ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
ËÜÅ¸¤Î¤¿¤á¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡ÖÃø¼Ô¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ーÄ¾É®¥á¥Ã¥»ー¥¸¥³ー¥Êー¡×
Ìó1Ëüºý¤Î¥é¥Î¥Ù¤¬ÊÉ°ìÌÌ¤Ë¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¡×
¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤âÅ¸³«Ãæ¡ª
¡Ö¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ëÅ¸2025¡×¡Ê¼çºÅ¡§KADOKAWA¡Ë