【B1第15節 見どころ】IGアリーナでの名古屋ダービー…群馬vs広島など注目カード目白押し

12月19日から21日にかけて、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第15節が開催される。今節の注目は名古屋ダイヤモンドドルフィンズvsファイティングイーグルス名古屋。IGアリーナで行われる名古屋ダービーだ。

開幕から好調をキープする名古屋Dは、20勝3敗で西地区2位に位置。対するFE名古屋は9勝14敗で同地区9位につけている。名古屋Dの強さの要因は、リーグNo.1のディフェンス力だ。ここまでの平均失点はリーグ最少の70.2点。平均リバウンド（43.7本）とスティール（9.5本）も1位で、ブロック数（3.2）でも2位の数字を記録。直近の3試合では、いずれも相手を60点台に抑えて勝利を収めている。

FE名古屋とはアウェーで行われた第6節の水曜ゲームで対戦しており、この試合は76-84で制した。今節も自慢のディフェンス力を存分に発揮して連勝を伸ばせるか。前回対戦では保岡龍斗、杉本天昇、ジャモルコ・ピケットを中心に確率よく3ポイントシュートを決められたため、より間合いを詰めた守備が必須。豊富な戦力を生かして強い圧をかけ続けたい。

FE名古屋は、司令塔の並里成が前節の2試合で合計17アシストをマーク。今節も創造性あふれるゲームメイクで相手の守備を翻弄したい。勝利のためには須藤タイレル拓の豪快なアタックも不可欠。昨シーズンまで在籍したアーロン・ヘンリーを封じるには、ジェレミー・ジョーンズの働きがカギを握るだろう。

ハッスルプレーで千葉Jを勢いづける田代［写真］＝B.LEAGUE

前節終了時点で東地区首位に立ったのは千葉ジェッツ。しかし、2位のレバンガ北海道とは勝率で並んでいるため、引き続き気が抜けない状況が続く。今節はホームで西地区12位の京都ハンナリーズと対戦する。前節は敵地で連勝したものの、2試合を通じてリバウンド数で下回った。今節はインサイド陣を中心にリバウンド争いを制して主導権を握りたい。日本人選手では高さのある渡邊雄太に加え、田代直希が球際の強さを発揮できるか。

滋賀ダイハツアリーナでは、滋賀レイクスと越谷アルファーズが激突する。現在はともに9勝14敗。試合会場は両者が「日本生命 B2 PLAYOFFS FINALS 2023-24」を戦った場所でもある。昨シーズンのB1初対決では、アウェーで2勝した越谷に軍配。ホームで負けられない滋賀は、出場停止明けのザック・オーガストの活躍に期待が高まる。5連敗から抜けだすにはチームディフェンスの向上が重要なポイント。キャプテンの野本大智を中心にアグレッシブな守備を貫きたい。

中村と谷口にとっては古巣戦［写真］＝B.LEAGUE

オープンハウスアリーナ太田で行われる群馬クレインサンダーズvs広島ドラゴンフライズによる顔合わせも非常に興味深い。群馬には昨シーズンから指揮を執るカイル・ミリングヘッドコーチのほか、“元広島”の選手も多数在籍。今シーズンは広島から中村拓人、ケリー・ブラックシアー・ジュニアが加わり、まずは両選手の活躍に期待したい。同じく今シーズンから加入した谷口大智もかつて広島でプレーした1人。古巣相手に存在感を示すことができるか注目だ。

文＝小沼克年

B1リーグ第15節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今週末は安藤周人（アルバルク東京）が史上7人目となるB1通算900回3P成功にリーチをかけているほか、過去48人が達成してきた300スティールも射程圏内にとらえている。A東京ではライアン・ロシターも通算14人目となる500試合出場達成が目前に迫っており、記録ラッシュの2連戦となりそうだ。

■B1第15節試合日程



・川崎ブレイブサンダース vs 島根スサノオマジック（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）



GAME1：12月19日（金）19時05分～ GAME2：12月20日（土）16時05分～

・千葉ジェッツ vs 京都ハンナリーズ（＠LaLa arena TOKYO-BAY）



GAME1：12月20日（土）14時05分～ GAME2：12月21日（日）14時05分～

・滋賀レイクス vs 越谷アルファーズ（＠滋賀ダイハツアリーナ）



GAME1：12月20日（土）14時05分～ GAME2：12月21日（日）14時05分～

・大阪エヴェッサ vs 仙台89ERS（＠おおきにアリーナ舞洲）



GAME1：12月20日（土）14時05分～ GAME2：12月21日（日）14時05分～

・佐賀バルーナーズ vs 横浜ビー・コルセアーズ（＠SAGAアリーナ）



GAME1：12月20日（土）14時05分～ GAME2：12月21日（日）14時05分～

・茨城ロボッツ vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠日立市池の川さくらアリーナ）



GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）15時05分～

・群馬クレインサンダーズ vs 広島ドラゴンフライズ（＠オープンハウスアリーナ太田）



GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）15時05分～

・アルティーリ千葉 vs 宇都宮ブレックス（＠千葉ポートアリーナ）



GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）15時05分～

・アルバルク東京 vs レバンガ北海道（＠TOYOTA ARENA TOKYO）



GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）15時05分～

・富山グラウジーズ vs 琉球ゴールデンキングス（＠黒部市総合体育センター）



GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）14時05分～

・三遠ネオフェニックス vs シーホース三河（＠豊橋市総合体育館）



GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）15時05分～

・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ vs ファイティングイーグルス名古屋（＠IGアリーナ）



GAME1：12月20日（土）15時05分～ GAME2：12月21日（日）15時05分～

・長崎ヴェルカ vs サンロッカーズ渋谷（＠ハピネスアリーナ）



GAME1：12月20日（土）16時05分～ GAME2：12月21日（日）17時05分～