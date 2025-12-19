清水が来季に着用する新ユニを発表した。写真：永島裕基

写真拡大

　清水エスパルスは12月19日、『明治安田J１百年構想リーグ』に使用する１st、２nd およびGKユニフォームデザインを発表した。

　クラブの公式サイトによると、デザインのコンセプトは以下のとおり。

「2026年．世界的なフットボールの祭典が行われる年に、Jリーグもまた特別なシーズンを迎える。PUMAはJリーグの歴史が変わる特別な年を記念し、２月から６月にかけて行われる移行期シーズンのために、“HEAT OF FOOTBALL”をPUMA契約全チームで共通コンセプトにした、特別デザインユニフォームを制作。日本のフットボール界にも熱狂を響かせる」
 
　１stはオレンジを基調とし、２ndはホワイト、GKユニはブラックをベースとしている。すべてのユニのサイドには、特徴的なグラフィックが施されている。

　クラブの公式Xでも公開されると、「超かっこいい！」「めっちゃカッコいいのでてきたな」「配色いいな」「地球儀ではなかったか」「サイドの感じいいね」「早く選手が着ているのみたいな」といった声があがった。

　なお、販売の詳細は１月７日に改めて伝えられるという。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】エスパが新ユニを発表！ コンセプトは「HEAT OF FOOTBALL」