エスパ新ユニ「超かっこいい！」。デザインコンセプトは「HEAT OF FOOTBALL」。「配色いいな」「早く選手が着ているのみたい」などの声
清水エスパルスは12月19日、『明治安田J１百年構想リーグ』に使用する１st、２nd およびGKユニフォームデザインを発表した。
クラブの公式サイトによると、デザインのコンセプトは以下のとおり。
「2026年．世界的なフットボールの祭典が行われる年に、Jリーグもまた特別なシーズンを迎える。PUMAはJリーグの歴史が変わる特別な年を記念し、２月から６月にかけて行われる移行期シーズンのために、“HEAT OF FOOTBALL”をPUMA契約全チームで共通コンセプトにした、特別デザインユニフォームを制作。日本のフットボール界にも熱狂を響かせる」
１stはオレンジを基調とし、２ndはホワイト、GKユニはブラックをベースとしている。すべてのユニのサイドには、特徴的なグラフィックが施されている。
クラブの公式Xでも公開されると、「超かっこいい！」「めっちゃカッコいいのでてきたな」「配色いいな」「地球儀ではなかったか」「サイドの感じいいね」「早く選手が着ているのみたいな」といった声があがった。
なお、販売の詳細は１月７日に改めて伝えられるという。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】エスパが新ユニを発表！ コンセプトは「HEAT OF FOOTBALL」
