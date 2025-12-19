大谷が試合「演出」 今季18個目の盗塁は何試合ぶり？ 5回にはタイムリーで貴重な追加点【クイズ】

9月10日のロッキーズ戦に1番・指名打者で先発出場した大谷は、3回裏の第2打席に四球を選択し出塁すると、今季18個目の盗塁を成功させ、好機を拡大した。さて、盗塁は何試合ぶりだったか？プレイバックで確認してみよう。

【写真】大谷翔平が“ランク外”？ ド軍公式のまさかのスルーに「1試合3発＆10奪三振がランク外とかw」「基準おかしい」とファンツッコミ

大谷が試合「演出」 26試合ぶり今季18個目の盗塁！5回にはタイムリーで貴重な追加点【プレイバック】

※以下、2025年9月10日に公開した記事を再編集した内容です。

ドジャースの大谷翔平は、9月10日のロッキーズ戦に1番・指名打者で先発出場した。同日、ホームラン争いの渦中にあるフィリーズのシュワバーが大台の50号にのせたが、この試合、大谷はいかに？

まずは1回裏の第1打席、センターフライに倒れた大谷は、3回裏の第2打席に四球を選択し出塁すると、26試合ぶりとなる今季18個目の盗塁を成功させ、好機を拡大。すると続く2番 ムーキー・ベッツが左中間スタンドへツーランホームランを叩き込み、ドジャースはこの回リードを広げた。

5回裏の第3打席は、1アウト2塁の場面でライトへのタイムリーヒットを放ち、チームに貴重な追加点をもたらした。

なお、7回裏の第4打席はファーストゴロに終わった。ホームランこそ出なかったものの、チーム3連勝に大きく貢献した。