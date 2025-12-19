J1福岡、中央大学FW北浜琉星の27シーズン加入内定を発表「アカデミーで6年間育てて頂き…」

アビスパ福岡は19日、中央大学FW北浜琉星の2027シーズン加入が内定したことをクラブ公式サイト上で発表した。



福岡のクラブ公式サイトは「この度、アビスパ福岡では、2027シーズンの新戦力として中央大学の北浜琉星選手の加入が内定いたしましたのでお知らせいたします」と発表。同サイトには、次のように北浜のコメントが掲載されている。



「この度、2027シーズンより、アビスパ福岡に加入することになりました中央大学の北浜琉星です。アビスパ福岡のアカデミーで6年間育てて頂き、再びアビスパ福岡のエンブレムの下で戦えることに熱い思いを抱いています。自分を育ててくれたクラブに戻れる喜びと覚悟を胸に、ピッチで勝利に貢献できる選手になります。そしてここに至るまで支えてくれた家族、チームメイト、スタッフ、日頃から応援してくださる全ての方々へ恩返しができるよう日々謙虚に精進していきます。アビスパ福岡のファン、サポーターの皆様、応援よろしくお願いします」



北浜は、2004年7月15日生まれの21歳。福岡U−15や同U−18に所属した経験を持ち、現在は中央大学に在学中だ（3年生）。