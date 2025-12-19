浜崎あゆみ×Snow Manがガチトーク！「⼼はぶっ壊れていた」歌⼿⼈⽣を振り返り当時の苦悩や葛藤を告⽩

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月19日の『それSnow Manにやらせて下さい』は、3時間半スペシャルで2025年最後の放送。浜崎あゆみ×Snow Manがスタッフなしで繰り広げる居酒屋トーク企画と、人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」の豪華二本立てが届けられる。

■浜崎あゆみ、Snow Manと初対で面居酒屋ガチトーク

TBSバラエティへの出演は9年ぶりとなる平成の歌姫・浜崎あゆみが、Snow Manと夢の初対面でスタッフなしの居酒屋ガチトークを行う。「家での生活」「子ども事情」「食生活」など…謎に包まれた浜崎の衝撃プライベートに、メンバー一同驚きの連続。さらに、平成を駆け抜けた同世代の歌姫への想いを語るとともに、「心はぶっ壊れていた」と語る…浜崎あゆみが歌手人生を振り返り、当時の苦悩や葛藤を告白する場面も。

そして、数々の社会現象を生み出した浜崎あゆみ伝説を当時の貴重映像とともに公開。浜崎が身につけたものは店から消えた!? あの頃みんながマネしたファッションに、Snow Manも共感。

クリスマス直前ということで、Snow Manから浜崎へのクリスマスプレゼント企画も開催。メンバー全員がプレゼントを用意するが、浜崎に持って帰ってもらえるのは、浜崎がいちばん欲しいと思ったひとつだけ。メンバーは、浜崎にプレゼントを持って帰ってもらうためにプレゼンを実施する。浜崎の心を掴むプレゼントを用意したのはいったい誰なのか？

■LE SSERAFIM、＝LOVE、M!LKが登場

誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は、世界中で大活躍の最強K-POPグループ・LE SSERAFIMと、指原莉乃が自身でプロデュースする＝LOVEを率いて参戦。Snow Manとプライドを賭けた本気の三つ巴バトルを繰り広げる。

伝説のダンスボーカルグループ・SPEEDの神曲からBLACKPINKの超激ムズ曲、G-DRAGONのバズり曲まで、2025年最後の完コピ企画でスペシャルダンスが続出。さらに、Snow Manの話題曲「カリスマックス」でガチンコ対決も。そして、指原がセンターを務めた「恋するフォーチュンクッキー」の完コピに自ら挑む。しかしまさかの展開に一同驚愕。いったい何が…!?

「ご本人コラボ完コピ」では紅白初出場が決まったM!LKが登場。話題のあの“バズリ曲”を生歌で披露。超激ムズダンスを完コピできるのは誰だ!? さらに、プライベートでも親交があるという指原とLE SSERAFIM・SAKURAの久々の共演にも注目だ。

■番組情報

TBS系『それSnow Manにやらせて下さいSP』

12/19（金）18:30～22:00

