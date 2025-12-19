19日11時現在の日経平均株価は前日比509.80円（1.04％）高の4万9511.30円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1091、値下がりは442、変わらずは69と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を185.51円押し上げている。次いで東エレク <8035>が88.24円、アドテスト <6857>が88.24円、フジクラ <5803>が20.06円、リクルート <6098>が13.54円と続く。



マイナス寄与度は16.71円の押し下げでコナミＧ <9766>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が12.03円、ソニーＧ <6758>が9.02円、任天堂 <7974>が7.52円、京セラ <6971>が4.01円と続いている。



業種別では33業種中28業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、情報・通信、銀行、機械と続く。値下がり上位にはその他製品、水産・農林、パルプ・紙が並んでいる。



