キャットプリントで存在感抜群。防寒も快適性も叶える一着【プーマ】のキッズコートがAmazonに登場中‼
走りやすく、動きやすい。子どもの運動をサポートする防風・撥水コート【プーマ】のキッズコートがAmazonに登場!
プーマのキッズコートは、ポリエステルタフタ素材を使用し、左胸にキャットロゴ、背面に大胆なキャットプリントを施したスポーティな一着。
細やかでビビッドなコントラストカラーがアクセントとなり、アクティブな印象を引き立てる。
胴体部分と袖口の裏地にはボア生地を採用し、寒い日の運動時でも安心の防寒性を確保。足元にはスリットを入れて走りやすさを考慮し、元気なお子様の運動を快適にサポートする。
さらに、冷たい風の侵入を防ぐwindCELLを搭載し、衣服内を快適に保つ。撥水加工を施したシェル生地は小雨など急な天候変化にも対応し、屋外スポーツに最適な機能性を備えたアイテムだ。
