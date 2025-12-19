【全日本フィギュア】女子ショートプログラムの滑走順一覧。頂点に立ち五輪への切符を手にするのは？
12月19日から開幕する全日本フィギュアスケート選手権。今年2月に行われるミラノ・コルティナ五輪の最終選考会も兼ねている。
初日は男子・女子ショートが行われる。
日本最高峰の舞台・全日本選手権で、どんな演技を見せてくれるのだろうか。
全てが決まる大舞台に挑む、女子ショートプログラムの滑走順は以下の通り。
【第1グループ】
（1）山下真瑚（やました・まこ）
22歳/中京大学
今シーズンも"まこワールド"全開！FSのテーマは“花咲ばぁさん”。色のない世界から自分が幸せになってみなさんにも分け分け。
「どの試合に出たい！とかは頑張っただけ、結果と一緒についてくると思うので、お客さんに『もう一度見たい』と思ってもらえるような、『1番印象に残ったのは、まこちゃん』と言ってもらえるような演技がしたい」
（2）大庭雅（おおば・みやび）
30歳/東海東京FH
最多出場を更新、14度目の全日本選手権！
フリーはスケートを始めた頃からずっと使用したいと思っていた楽曲『The Notebook』。
「スケート人生を彩る物語を伝えたい」
（3）三原舞依（みはら・まい）
26歳/シスメックス
昨季は怪我により全日本FSを棄権…。それでも不屈の心で、今季はサマーカップ3位に始まり、コツコツ積み重ね掴んだ11度目の大舞台。
"18年間の競技生活の集大成"となる、最後の全日本へ挑みます。
「3-3を決めて感謝の気持ちを込めて滑りたい」
（4）山田恵（やまだ・けい）
16歳/木下アカデミー
今シーズン近畿選手権前にFSの曲を変更。坂本花織選手の演技を見てずっと使ってみたいと思っていたプログラム。
全日本ジュニアではノーミスの演技を披露。初の夢舞台への切符を掴み取りました。
「楽しんでいい演技が出来るように頑張ります」
（5）清水咲衣（しみず・さえ）
20歳/同志社大学
今季からシングルに専念。
ペアでの経験を活かし、「表情をつけられるようになった」と表現力がアップ。
西日本選手権SPで自己ベストを更新した勢いそのまま代々木での初演技へ。
「完成度の高い演技をしてたくさんの拍手に包まれたい」
（6）郄木謠（たかぎ・よう）
17歳/太陽生命
昨シーズン、全日本への出場を逃した悔しさから猛練習。バレエの先生と表現面を強化しレベルアップ。
全日本ジュニアでは、ミスがあっても気持ちを切らさず挑み続け、その努力がついに実を結びました。
去年の悔し涙が嬉し涙に、2年ぶりの全日本へ。
「自分のベストを尽くす」
【第2グループ】
（7）岡田芽依（おかだ・めい）
15歳/名東FSC
JGPで国際大会初優勝、そして初のJGPファイナル進出。
全日本ジュニアでは、去年のリベンジを果たすSPノーミスの演技で初の3位表彰台。
全日本ジュニアの公式練習では着氷させていたトリプルアクセル成功へ。
「最後まで全力で思いっきり滑れるように頑張ります」
（8）一貫田紗生（いっかんだ・さいき）
14歳/関空スケート
ジュニアデビューの今季、特技のバレエを活かした新FS『BLACK SWAN』は初めてのダークなテーマに挑戦。
初出場の全日本ジュニアで今年から投入した3回転ルッツ＋3回転トーループを決め、勢いそのまま初の全日本へ挑みます。
「念願の全日本で自己ベストを出したい」
（9）岩崎陽菜（いわさき・はるな）
20歳/甲南女子大学
西日本選手権では初の最終グループ入りを果たし、緊張MAXの中で自分を信じ最後まで滑りきりました。
「初めての全日本で緊張すると思うけど楽しんで挑戦していきたい」
（10）河辺愛菜（かわべ・まな）
21歳/オリエンタルバイオ/中京大学
鍵山コーチの元でジャンプを基礎から学び直した今シーズン。西日本選手権から東日本選手権に変わって、慣れない環境の中で悔しいミスはあったものの、強化してきたスケーティングやジャンプで全日本への切符を獲得。
今月行われた都民大会ではトリプルアクセル投入にもチャレンジ。進化し続ける演技に注目です。
「もう失うものはないので、次のシーズンに繋がるような自分の演技がしたい」
（11）岡万佑子（おか・まゆこ）
16歳/木下アカデミー
JGPで国際大会デビュー＆初優勝し初のJGPファイナル進出！
全日本ジュニアではトリプルアクセルを投入し成功、見事表彰台。
「自分らしく思いっきり悔いのない演技をがんばります」
（12）村上遥奈（むらかみ・はるな）
17歳/木下アカデミー
今シーズン2年ぶりのJGP出場。
フリーは自身で選曲した『タイタニック』。4回目の全日本に挑みます。
「自分らしくお客さんと楽しんで滑りたい」
【第3グループ】
（13）金沢純禾（かなざわ・すみか）
13歳/木下アカデミー
ジュニア1年目にしてJGP2戦出場からGPファイナル進出。
全日本ジュニアでは4位と好成績を残し、初の全日本出場を決めました。
大舞台でトリプルアクセル成功へ。
「憧れの大庭雅選手と同じ舞台に立つことができて嬉しい。自分らしく滑ることを目標に頑張ります」
（14）鴨井彬莉彩（かもい・ありさ）
20歳/福岡フィギュアアカデミー
昨年惜しくも届かなかった全日本。リベンジを果たすため技術面と表現面を猛練習！
中四国ブロック優勝し、念願の全日本への切符を獲得。
「周りの人への感謝を忘れずに、SP・FS絶対にノーミスで笑顔で終われるように頑張ります」
（15）櫛田育良（くしだ・いくら）
18歳/木下アカデミー
シングルとアイスダンスの二刀流で挑む、初めての全日本！
アイスダンスで学んだ表現力をシングルに生かし、深さが増した今シーズン。代々木でもいくらワールド全開で！
「どちらも100%以上の演技ができるようにしたい」
（16）森実愛（もり・みあい）
21歳/名城大学
スケートを始めたての時にお客さんとして訪れた全日本フィギュア。その憧れの大会に選手として出場。
「毎年テレビで見ていた大きな舞台に立てるので、恥ずかしくないように自信を持って挑みたい。初めてなので実感はないけど、精一杯練習して自信を持って笑顔で滑れたら」
（17）和田薫子（わだ・かおるこ）
16歳/中京大学中京高校
西日本の直後に、急遽FSを昨季『タイタニック』に変更。
全日本ジュニアでは"大好きな"プログラムで今できる精一杯の演技を披露。2年連続の全日本へ挑みます。
「感謝の気持ちと自分らしさを忘れずに頑張りたい」
（18）三枝知香子（さいぐさ・ちかこ）
22歳/日本大学
東日本選手権で緊張のあまり試合前に涙…。家族やコーチからたくさんのエールをうけ、4度目の全日本への切符を掴み取りました。
「自分の全てを出しきれるように頑張りたい」
【第4グループ】
（19）三宅咲綺（みやけ・さき）
23歳/シスメックス
初の国際大会で表彰台から200点超で西日本2連覇達成！
「ここまで続けてきてよかった」
5年間挑んできたトリプルアクセルが開花し、スケート人生最高潮の今季。
「チームメイトの坂本花織選手と共に表彰台に乗りたい」
並々ならぬ思いで全日本へ。
「全日本でSP・FSともにノーミスで自己ベストを更新したい」
（20）千葉百音（ちば・もね）
20歳/木下グループ
GPファイナルでは悔し涙…も切り替えて濱田先生と猛練習。「自分の感覚に集中する」とストイックな姿勢！初のオリンピックに向けリベンジの全日本。
這い上がってこその千葉百音、それに尽きます。
（21）吉田陽菜（よしだ・はな）
20歳/木下アカデミー
シーズン序盤にトリプルアクセルの調子が上がらず苦しい思いをするも、GPスケートアメリカで見事に着氷！
「自分に集中して力を全部出し切れるようにしたい」
（22）渡辺倫果（わたなべ・りんか）
23歳/三和建装/法政大学
今シーズン、女子で唯一トリプルアクセル3本構成で挑み、GP中国大会3位、GPスケートアメリカ2位でGPファイナル進出を決めました。
「スケート人生の中で1番練習してきた。自分の練習を信じて頑張りたい」
（23）島田麻央（しまだ・まお）
17歳/木下アカデミー
全日本ジュニアでは貫禄の演技で優勝！
不調だったジャンプを修正しJGPファイナル優勝と2冠達成。ジュニアとして挑む最後の全日本で目指すは表彰台の頂点！
「全日本でもミラクルを起こしたい」
（24）中井亜美（なかい・あみ）
17歳/TOKIOイカラミ
GPフランス大会1位、GPファイナル2位、シニア1年目で大躍進のシンデレラガール！武器のトリプルアクセルだけでなく他の要素も去年から成長。
「自分が思い描く演技ができるように頑張りたい」
【第5グループ】
（25）樋口新葉（ひぐち・わかば）
24歳/ノエビア
北京五輪から3年、22-23シーズンの休養を経て競技へ復帰。
「全然まだ終わりませんよ」
再び宿ったアスリートとしての闘志。昨年の全日本で3年ぶりの表彰台、世界選手権で五輪出場3枠獲得に貢献。
そしてラスト全日本へ――。「最後まで諦めない、やり切って終わりたい」
ワカバらしさ全開で挑みます！
（26）江川マリア（えがわ・まりあ）
21歳/明治大学
東日本選手権で優勝し、後半グループ入り。
大学4年生の年に選んだSPは、いつか使いたいと思っていた自身の名前の由来『アヴェ・マリア』。
「自分ができる精一杯の力を発揮したい」
（27）住吉りをん（すみよし・りをん）
22歳/明治大学
ロンバルディア杯で優勝、GPフランス杯で3位。武器である見ている人を魅了するスケーティングに加え代名詞“4回転トーループ”を引っさげ勝負の全日本へ。
「国内最高峰の舞台、自信を持って演技をしたい」
（28）坂本花織
25歳/シスメックス
世界3連覇！全日本4連覇中の大エース！自身3度目の五輪シーズン。
「最後落ちて終わりたくない」
現役引退を表明し挑む今季。SPはブノワ・リショー氏との再タッグ。FS『愛の讃歌』に21年間のスケート愛を詰め込みます。
「全身全霊で自分のすべてをさらけだしたい」
（29）松生理乃（まついけ・りの）
21歳/中京大学
GPフィンランド大会で見事3位。
ローリー•ニコル激推しのFS『くるみ割り人形』はバレエの動きを取り入れ手や上半身の動かし方まで研究。“松生理乃"のくるみ割り人形を演じます。
「4年に1度の特別な全日本、良いことがあると信じて頑張りたい」
（30）青木祐奈（あおき・ゆな）
23歳/MFアカデミー
今シーズン、表現力がさらに磨かれ、FS『ラ・ラ・ランド』は舞台を見ているかのような、見ている人を楽しませてくれるプログラム。
現役を続けてきたからこそ開かれた道も。
8度目の全日本へ、「思いっきり楽しんで、自分のベストを尽くしたい」。
男女シングルの枠はだった3枠。五輪代表が決まるフリーは、男子が20日、女子は21日に行われる。