今季限りでの現役引退を表明した元巨人の重信慎之介さんが、18日、小林誠司選手とトークショーに出演し、引退を決めたタイミングなどについて語りました。

「発表としては10月末だったんですが、戦力外を告げられた後には、引退という考えは8割9割ありました。戦力外を受けて、3日もすれば、本当にほしいチームからは連絡が来るだろうと思っていた。それがなかったので、なにするか分からないけど、野球は引退だなと思ったんですよね」

今後については現役の時からYouTubeチャンネルなどで公開していた好きな車に関係する事業を立ち上げるなど新しいことに「挑戦」していきたい、と口にした重信さん。今年は2軍でも結果を出せず、なかなか1軍に呼んでもらうこともできなかったと、振り返りました。小林選手は2軍で重信さんが朝5時からウエイトトレーニングを行い、試合に備えていた、準備をしっかりしていたなどと明かし、「若手選手にも見習ってほしいと思っていました」とその姿勢を称賛しました。

重信さんはこのオフに巨人から戦力外通告を受け、自身のYouTubeチャンネルで引退表明を行っていました。12月には別のトークショーで司会進行も行うなど、精力的に活動を行っていて、「ワクワクしていますね。野球が終わったとかいう感覚はなくて、人生の中のフェーズっていうだけ。僕がやってきた野球が生かせる場もあると思うので、伝える場が変わるだけという感じです」と笑顔を見せました。