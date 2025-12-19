アメリカのトランプ大統領は18日、大麻の規制緩和を進めるよう指示する大統領令に署名しました。医療用の研究拡大が目的だとしています。

トランプ大統領

「この大統領令により、医療用大麻に関する研究が大幅に容易になり、大麻の効能や潜在的危険性、将来の治療法の研究ができるようになる。非常に大きな良い影響があるだろう」

トランプ大統領は18日、司法長官に対し、医療目的の研究拡大を促進するため、大麻の規制緩和を進めるよう指示する大統領令に署名しました。

大麻をヘロインなどと同じ分類から危険度がより低い鎮痛剤などと同じ分類への変更を指示するもので、トランプ氏は「数十年にわたり、極度の痛みなどに苦しむ患者から求められていた」と説明しました。

その上で、「大麻の合法化や娯楽目的での使用を一切容認するものではない」と強調しました。

アメリカでは連邦法の下で大麻の所持は禁止されており、アメリカ政府高官は、規制緩和後も引き続き「違法だ」と説明しています。

ただアメリカ50州のうち40の州と首都・ワシントンでは医療用の大麻の使用が認められているほか、娯楽での使用が認められている州もあります。