【GU値下げ】待ってたーーーッ！ 40・50代の高見え♡「黒ブーツ」

冬コーデをキリッと引き締めてくれる黒ブーツは、40・50代の強い味方。【GU（ジーユー）】では今、値下げで手に取りやすくなった高見えデザインの黒ブーツが続々登場。今回は、その中から “大人が本当に使える” 黒ブーツとコーデアイデアをご紹介します。

ラクなのにきれい見えストレッチ黒ブーツ

【GU】「ウルトラストレッチヒールブーツ」\1,990（税込・セール価格）

スクエアトゥデザインの黒ブーツは、先に向かってほんのり広がるフォルムで足元をすっきり見せてくれそうな一足。ストレッチ素材が使われていて、足首まわりにやわらかくフィットしつつ、歩いたときのつっぱり感が出にくいのがうれしいポイントです。中敷きはカップインソールを採用しているので、ヒールでも安定感のあるはき心地が叶うかも。防菌防臭機能付きだから、ブーツ特有のムレやにおいが気になりにくく、デイリーに活躍してくれそう。

ダークグレーのワントーンに黒ブーツを利かせて

ダークグレーでまとめたワントーンコーデに、黒ブーツとバッグを合わせることで、全体がきゅっと引き締まった大人らしいスタイリングに。同色のトップスとボトムで縦のラインを意識し、長め丈のパンツからブーツのつま先がのぞくバランスにすると、さりげなくこなれた印象が狙えそうです。ヒールの高さを味方にすれば、パンツの裾が床につかず、脚長効果も期待できるのがうれしいポイントです。

ボリュームソールが今っぽいロングブーツ

【GU】「ウルトラストレッチコンビネーションロングブーツ+E」\2,990（税込・セール価格）

ほどよくボリュームのあるソールが目を引くこちらのロングブーツは、足首からふくらはぎにかけてフィットするストレッチ素材で、すっきり見えが期待できます。ほんのり光沢感があり、カジュアルすぎず大人のきれいめスタイルにもなじみやすそうです。防菌防臭機能付きで、ロング丈でもムレが気になりにくいのも魅力のひとつ。パンツをインしても、スカートからのぞかせてもさらっとバランスよく決まる、一足あると安心な黒ブーツです。

ハーフ丈スカートでツヤ黒ブーツをチラ見せ

ほんのりツヤ感のあるロングブーツは、ハーフ丈スカートと合わせて、足元に少しだけブーツを見せる着こなしもおすすめ。全体はブラックベースにまとめつつ、インナーにはカラーシャツを仕込むことで、顔まわりにさりげない華やぎが生まれます。トップスやスカートはニット系のマット素材で揃え、バッグとブーツだけ光沢のあるものを選べば、質感のコントラストでぐっと高見えに。シンプルな黒コーデを、ツヤのある黒ブーツで今っぽく更新できるスタイルです。

