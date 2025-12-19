スポンサー企業を訪問

女子ゴルフの堀琴音（ダイセル）が自身のインスタグラムを更新。姉・奈津佳（サニクリーン）と共に所属先であるダイセルへの会社訪問を報告した。再会した思わぬ人物にファンから反響が寄せられている。

琴音が会ったのは、“自分自身”だった。会社に置かれていたのは、琴音と奈津佳の等身大パネル。笑顔でポーズをとり、“双子ショット”を撮影した。

琴音は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。文面では「今年も等身大パネルと記念撮影 恒例行事になってます!!笑」と報告。「2020年の私自身1番ゴルフの成績が悪い時から応援して頂いているので、本当に嬉しく思います」と感謝を記した。

「#今年はパネルが変更」「#帽子がDAICELロゴに」「#私の写りも良い笑」「#嬉しい」などとハッシュタグもつけた投稿に、ファンからも反響が寄せられている。

「今年は良い報告ができましたね」

「こっちゃんは可愛らしく、素敵すぎます…こっちゃんパネル欲しいです！」

「パネル欲しい」

「感動ありがとうございます。しっかり応援します」

29歳の堀は今季、10月の日本女子オープンで初のメジャー優勝を達成。通算3勝目を挙げた。姉の奈津佳もツアー通算2勝をマークしている。



（THE ANSWER編集部）