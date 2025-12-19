コラボ & ポップアップが決定！ 冬の装いを彩る【aLORS（アロー）】

季節の移り変わりとともに刺激されるおしゃれ欲。本格的な冬の到来を迎えたいま、寒さを楽しめるアイテムが揃う、注目ブランド〈aLORS（アロー）〉をご紹介します。

上質なフレンチシックを提案する〈aLORS（アロー）〉

ディレクターを務める山上彩さん

パリを拠点に活動する日本人ディレクター山上彩さんが、ヨーロッパ在住のメンバーとともに手がけるアパレルブランド〈aLORS（アロー）〉。フランスの価値観「B.C.B.G（Bon Chic Bon Genre）」（よいスタイル、よい着こなし）を日本人女性に向けて発信するために再解釈し、ヨーロッパらしいエッセンスが薫るデイリーウェアを提案しています。

上質な素材とクラフトマンシップにこだわり、ヨーロッパ各地のクリエーションパートナーとともにプロダクトを制作。シンプルさのなかに聡明さとさりげない遊び心を投影したデザインが特徴です。

そんな〈aLORS〉この冬に注目のアイテムをご紹介します。

美シルエットのケープで優雅なスタイルが完成

ケープ（キャメル×チェック）\95,700／aLORS

イタリアの高級老舗毛織物メーカー・MANTECOの二重織り素材を美しいAラインシルエットに仕上げた逸品。ホースビットが顔まわりにはなやかなアクセントを加えます。

クラシカルムードが漂うノルディック柄ニット

プルオーバーニット\49,500／aLORS

ロンドンのデザイナーが手掛けたノルディック柄は、馬モチーフを落とし込んだオリジナルパターン。ネイビー × ホワイトの大人っぽいカラーバランスが◎。

リラックス感溢れるカーディガン

カーディガン\49,500／aLORS

深めのVネックで幅広いレイヤードが楽しめるカーディガン。カシミヤと上質なメリノウールを組み合わせた着心地のよさも魅力です。

人気クリエーターユニットとのコラボ小物にも話題！

EX-LIBRIS PARISを立ち上げた、（左）イゴール・テランジュ氏と（右）ローレン・イーサム氏

繊細な線画と詩的なストーリー性を感じる、〈EX－LIBRIS PARIS〉の作品

冬のスタイルにエスプリを効かせるのは、〈EX-LIBRIS PARIS（エクスリブリス パリ）〉とのコラボレーションアイテム。若手クリエーターユニットが“蔵書票用スタンプ”をモチーフのアートワークを展開する〈EX-LIBRIS PARIS〉の作品が落とし込まれたスカーフと晴雨兼用傘が、コラボ第二弾として登場しました。

スカーフ（ネイビー）\29,700／aLORS

スカーフ（左からアイボリー、キャメル、ホワイト）各\29,700／aLORS

EX-LIBRIS PARISの象徴的なデザインをaLORSの視点で再構築したスカーフ。イタリア・コモ湖の工房で織り上げられたシルクを採用し、しなやかで軽やか質感が実現。多彩なアレンジが可能な90×90cmのサイズ感もうれしい！

晴雨兼用傘 Soleil Pluie \18,700／aLORS

親骨の長さは約55 cm、全長約70 cm。折りたたみ時約43 cmとコンパクトに。

上品なネイビーカラーにEX-LIBRIS PARISの図案をプリント。UVカット、撥水機能を搭載した晴雨兼用タイプなので、シーズンレスに活躍します。日常使いはもちろん、旅のおともにもぴったり。

フランスの高級百貨店〈Le Bon Marché〉でのポップアップに登場！

世界で最初の百貨店といわれる〈Le Bon Marché （ル・ボン・マルシェ）〉で開催される〈EX-LIBRIS PARIS（エクスリブリス パリ）〉のポップアップイベントに、今回のコラボレーションアイテムも登場！ ホリデーをパリで過ごす機会があれば、ぜひ店頭でチェックを。

【ポップアップ開催概要】

期間：2025年12月20日 ～ 12月31日

場所：Le Bon Marché 2ème étage（本館フランス式2階）

EX-LIBRIS PARIS popup

スペース内住所：24 Rue de Sèvres, 75007 Paris

※価格はすべて税込みです。

Senior Writer：Hiroko Ishiwata