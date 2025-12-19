Ä¹½£ÎÏ°ÊÍè¡¢52Ç¯¤Ö¤ê²÷µó¤Ø°ÛÎã¤ÎÄ©Àï¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°³¦¤Ë¸½¤ì¤¿¡ÖÆóÅáÎ®¡×ÅÄÆîÉô³¡À»
Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢
¡¡¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤¬18Æü¡¢Åìµþ¡¦¶ðÂôÂÎ°é´Û¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£Âè1Æü¤Ï¸ÞÎØ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Ê¤¤ÃË½÷6³¬µé¤Î·è¾¡¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó63¥¥íµé¤ÇÅÄÆîÉô³¡À»¡Ê23¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬½éÍ¥¾¡¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦20Æü¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë65¥¥íµé¤Ç¡¢52Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥ì¥³¡¢¥Õ¥ê¡¼Î¾¥¹¥¿¥¤¥ëÀ©ÇÆ¤ËÄ©¤à¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¤¬ËÜ¿¦¤ÎÅÄÆîÉô¤¬¡¢¥°¥ì¥³¤Ç¤â°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£2²óÀï¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢Áê¼ê¤Ë1¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÍ¿¤¨¤ºÁ´4»î¹ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¹¥Ú¥ê¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¾¡¤Á¤Î¡Ö´°Á´Í¥¾¡¡×¡£¥°¥ì¥³¤Ç½é¤á¤ÆÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¡ÖÌÀ¸åÆü¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ¿¦¤Ç¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡²¼È¾¿È¤Ø¤Î¹¶·â¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¥°¥ì¥³¤ÈÀ©¸Â¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¡¢³ØÀ¸¤ÎÂç²ñ¤Ê¤É¤Ç¤ÏÎ¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤³¤Ê¤¹Áª¼ê¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¤Ê¤É¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Ï°ÛÎã¡£Æ±°ìÇ¯¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Ç¡Ö2´§¡×¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1968Ç¯¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÎÆ£ËÜ±ÑÃË¡ÊÆüÂÎÂç¶µ¡Ë¤È73Ç¯100¥¥íµé¤ÎµÈÅÄ¸÷Íº¡ÊÀìÂç¡Ë¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡68Ç¯¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¼¸ÞÎØ¥°¥ì¥³¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÆ£ËÜ¤Ï´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¾ï¾¡¡¦ÆüÂÎÂç¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¤¤¿Ì¾¾¡¢72Ç¯¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¸ÞÎØ´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎµÈÅÄ¤ÏÀìÂçÂ´¶È¸å¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤ËÅ¾¿È¡¢Ä¹½£ÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£ÅÄÆîÉô¤¬¥Õ¥ê¡¼¤âÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢Ä¹½£°ÊÍè52Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤âÎ¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ÅÄÆîÉô¤À¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥°¥ì¥³¤Ï·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì½àÍ¥¾¡¡£ÂÎÎÏÅª¤Ë¤â¸·¤·¤¤¤¿¤á¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥ê¡¼¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤Ï¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬²ù¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÎ¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¤Ë¡Ö¿Í¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÀèÇÚ¡¦Ê¸ÅÄ·ò°ìÏº¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ
¡¡¥°¥ì¥³63¥¥íµé¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ60¥¥íµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÇÆüÂÎÂç¤È¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÊ¸ÅÄ·ò°ìÏº¤¬Éüµ¢Àï¤È¤·¤Æ½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Äü¤á¤º¤Ë¾¡¤Á¤Ë¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¬¡¢Á°Æü¤Ë·ç¾ì¤¬·èÄê¡£¡ÖÆ±Ìç¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤¬¾¡¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¸ÅÄ¤«¤é¤Ï»î¹çÁ°¡Ö¥°¥ì¥³¤ÎÃæ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤òº®¤¼¹þ¤à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤òÂ³¤±¤í¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼·Ï¤ÎÂçµ»¤¬Â¿¤¤¥°¥ì¥³¤È½ÓÉÒ¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É·Ï¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ò¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¶¯¤ß¡£ËÜ¿¦¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤À¤¬¡Ö¥°¥ì¥³¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Éã¤Ï04Ç¯¥¢¥Æ¥Í¸ÞÎØ¥Õ¥ê¡¼Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄÆîÉôÎÏ»á¡£¡Ö2ºÐ¤Î»þ¤Ë¥¢¥Æ¥Í¤Î²ñ¾ì¤Ç¸«¤¿Éã¤¬¡¢º£¤Ç¤âÆ´¤ì¡×¤È¤¤¤¦¡£Éã¤òÄÉ¤¦¤è¤¦¤Ë4ºÐ¤Ç»Ï¤á¤¿¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡£ÆüÂÎÂç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤¿ÎÏ»á¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤¬Âç¹¥¤¡£¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¸À¤¦¤³¤È¤ò¤¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÂ©»Ò¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡ÖËÜ¿¦¡×¤Î¥Õ¥ê¡¼65¥¥íµé¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ë¤Çº£Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢2°Ì¤ÎÀ¶²¬¹¬ÂçÏº¡Ê¥«¥¯¥·¥ó¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¡£ÆüÂÎÂç¤Î1Ç¯ÀèÇÚ¤Ç¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÌÜÉ¸¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡£¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Áê¼ê¡×¡£ÌÜÉ¸¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢28Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¡£Âç¤¤ÊÊÉ¤òÆÍÇË¤·¤ÆÄ¹½£ÎÏ°ÊÍè¤Î¡Ö2´§¡×¤Ëµ±¤±¤Ð¡¢Éã¤òÄ¶¤¨¤ë¶â¥á¥À¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ê²®Åç ¹°°ì / Hirokazu Ogishima¡Ë
²®Åç ¹°°ì
1960Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôµ¼Ô¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¿å±Ë¡¢½ÀÆ»¤Ê¤É¸ÞÎØ¶¥µ»¤òÃ´Åö¡£Æ±Éô¥Ç¥¹¥¯¡¢½ÐÈÇ¼ÒÊÔ½¸Ä¹¤ò·Ð¤Æ¡¢06Ç¯¤«¤éÊÔ½¸°Ñ°÷¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¡£»³²¼¡¦ÀÆÆ£»þÂå¤Î½ÀÆ»¤«¤é¸ÞÎØ¿·¶¥µ»¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¤Þ¤Ç¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÈÄ¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÉý¹¤¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ò¼èºà¤·¤¿¡£