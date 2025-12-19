元KAT-TUNのメンバーでタレントの田口淳之介（39）が主演を務めるドラマ「欲しがり女子と訳あり男子」（TOKYO MX）が、12月22日から24日まで3日連続で放送される。田口は11年ぶりの地上波ドラマ出演で、ある日突然勤務する会社でセクハラの疑いをかけられ人生が一変した"訳あり男子"を演じる。

【もっと読む】米倉涼子の気になる今後「映画は早くて2年後、テレビはさらにその後」

田口は2016年にKAT-TUNを脱退し、旧ジャニーズ事務所を退所。その後は個人事務所でソロ歌手活動を行っていたが、19年に大麻取締法違反（所持）で、交際相手の小嶺麗奈（45）と共に逮捕された。

ドラマ出演は、KAT-TUN時代の14年放送「きょうは会社休みます。」（日本テレビ）に出演して以来となる。今年初めには、ファンと行く「ぶどう狩りツアー」や男性版バーレスクやコンカフェのプロデュース業などの活動を報告していたが……。

「19年に東京地裁で懲役6カ月・執行猶予2年の判決が言い渡され、"みそぎ"は済んでいます。再犯などの問題も起こしておらず、芸能活動を本格始動する意向なのでしょう。もちろん、薬物犯罪者の復帰には賛否はありますが、一部のドラマファンからは喜びの声も上がっています」（女性誌ライター）

■ドラマは14年頃から再放送されなくなっていた

それが、フジテレビで放送されたドラマ「リーガル・ハイ」だ。12年から第1期、第2期とスペシャル版で放送。今でも根強い支持がある。田口はキャラの立つ“謎の男”役で出演していた。

だが、14年頃から再放送が激減し、22年以降はCSでの放送も配信もない。

「放送ができない理由は明かされていませんが、恐らく田口さんの不祥事や旧ジャニーズ事務所との権利の関係があるのではないかとみられています。ただ、田口さんにとってハマり役で俳優としての評価にもつながった作品で、ドラマ復帰が可能になって『リーガル・ハイ』の続編に希望を持ったファンはいるでしょう。もちろん続編には、23年に所属事務所を退所し、独立した主演の堺雅人さんの意向や主要キャストの新垣結衣さんは芸能活動を控えている状況でハードルは高い。ですが、再放送や配信ドラマとしての復活可能性については動向が関係者の間でも注目されています」（前出のライター）

まずは11年ぶりの田口の演技力も気になるところだ。

◇ ◇ ◇

訴追は遠のいたようだが、「疑惑の人」となってしまった今後の道のりは険しい。関連記事【もっと読む】米倉涼子の気になる今後「映画は早くて2年後、テレビはさらにその後」…では、米倉涼子の今後を占っている。