¡¡²Î¼ê¤ÎÄ¹Þ¼¹ä¡Ê69¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¡×¤ËÂÐ¤·¡¢·º»ö¹ðÁÊ¤ÈÌ±»öÁÊ¾Ù¤Î¼êÂ³¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Ì±´ÖÄ´ºº²ñ¼Ò¤ÎÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÄ¹Þ¼¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤Ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍø±×Ê¬ÇÛ¶â1²¯9500Ëü±ß¤Î¤Û¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñÈñÌó2200Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤µÁÌ³¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ÀÌóÄÌ¤ê¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¥ì¥ó¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇË»º¤ò¿½ÀÁ¤·¡¢12·î16Æü¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤«¤éÇË»º¼êÂ³¤¤Î³«»Ï·èÄê¤ò¼õ¤±¤¿Î®¤ì¤À¡£
¡ÖÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤ÏÄë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Î¼èºà¤Ë¡Ø¿Í¤¬É¬»à¤Ç²Ô¤¤¤À¶â¤ò°ã¤¦ÌÜÅª¤ËÎ®¤·¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö²ñ°÷¤Î²ñÈñ¤Þ¤Ç¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤ÏÃÇ¤¸¤Æµö¤µ¤Ê¤¤¡£Å°ÄìÅª¤Ë¿¿Áê²òÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ï2024Ç¯6·î¤«¤é25Ç¯10·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¤Ç·ÀÌó¤·¡¢´Ø·¸¤ÏÀõ¤¤²ñ¼Ò¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ø²£ÎÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÙÂÚ¤ÏÌäÂê¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ä¹Þ¼¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢Èà¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂ¿¤¯¡¢"Èï³²¼Ô"¤Ê¤¬¤é¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÆ±¾ð¤ÎÀ¼¤Ï¤¢¤Þ¤êÊ¹¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê²»³Ú¶È³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
¢£À¤´Ö¤«¤é¤Ï¡Ö¼«¶È¼«ÆÀ¡×¡Ö°ø²Ì±þÊó¡×¤ÈÎä¤ä¤ä¤«¤ÊÌÜ
¡¡SNS¤Ç¤â¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÌäÂê¤ÏÊÌ¤È¤·¤Æ¡Ô°ìÈÌÏÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ä¤Ï¤ê¸½¼Â¤¬À¸¤ÍÍ¤Î·ë²Ì¤È¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡Õ¡Ô¤³¤Î¿Í¤¬Ùæ¤á»ö¤Ë¤¢¤¦¤³¤È¤Ï¼«¶È¼«ÆÀ¤Ë¤·¤«»×¤ï¤Ê¤¤¡Õ¡Ô°ø²Ì±þÊó¤Ç¤¹¤«¡Õ¡ÔÅ°ÄìÄÉµá¤µ¤ì¤ëÂ¦¤¸¤ã¡©¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿¸·¤·¤¤À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¸µ½÷Í¥¤Î¹ðÈ¯¤Î·ï¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£23Ç¯11·î¤ËX¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡ÖN¡×¤«¤é¿´¿È¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê£»¨ÀPTSD¡Ê¿´Åª³°½ý¸å¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¡Ë¤ÎÈ¯¾É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¼«¿È¤Î¾¤Ç¡¢º£Ç¯2·î1Æü¤ËÄ¹Þ¼¤µ¤ó¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¡Ô¤â¤¦°ìÅÙ·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡Õ¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÔÀäÂÐ¤Ëµö¤µ¤Ê¤¤¡Õ¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë¿¿Áê²òÌÀ¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ½÷Í¥¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ë¡¢²¿¤ÎÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²¿Ç¯¤âÆ¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤È¤·¤Æ¡ÔÊò¤ì¤¿¡Õ¤ÈÏÃ¤¹¥Õ¥¡¥ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥óÎ¥¤ì¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢40ºÐÇ¯²¼¤Î½÷À¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤È¿¿Áê¤ò²òÌÀ¤¹¤ë»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
