特殊部隊の重厚感をその手に！ジーフォース「MH-60 INCR」

ジーフォースが、100g未満の本格電動RCヘリコプター「MH-60 INCR」を2025年12月27日より発売します。

ディスプレイモデル並みの精密な造形と、特殊部隊を彷彿とさせるタクティカルな質感を両立したスケール機の登場。

ジーフォース「MH-60 INCR」

発売日：2025年12月27日

価格：21,450円(税込)

販売場所：RC専門店、オンラインショップ等

総重量：99g（航空法規制対象外）

機体表面のリベットやエアインテークまで再現した1/48スケールの圧倒的な存在感。

マットブラック基調のカラーリングが、実機の持つ重厚な雰囲気を際立たせます。

最新のセンサー技術により、初心者から熟練者まで上質なフライトを堪能できる仕様。

MH-60 INCR（タクティカル仕様）

インジェクション成形による精密なディティールが所有欲を満たします。

「MH-60 Black Hawk」のダークな質感を忠実に再現した外観。

飾るだけでなく、飛ばす喜びを追求した究極のホビーマシン。

オプティカルフローによる安定飛行

機体底部のカメラが地表を検知し、自律的に位置を制御します。

風の影響や操作のズレを自動補正するため、ホバリングの安定性は抜群。

インドアでもアウトドアでも、狙い通りのラインを描くフライトが可能。

高効率ブラシレスモーター搭載

メインモーターに採用されたブラシレスモーターが強力なパワーを発揮します。

静粛性に優れながらも、力強い上昇や鋭い旋回を軽快にこなす実力。

ハイボルテージLiPoバッテリーとの組み合わせで、約8分のロングフライトを実現。

MH-60 INCR パッケージ

送信機や予備パーツ、さらに専用ディスプレイスタンドまで付属した豪華セット。

航空法規制対象外の99gという軽さながら、本格的な可変ピッチ機構を搭載。

手にしたその日から、憧れのヘリコプターパイロット体験が始まります。

精密なスケール感と最新デバイスによる操縦安定性を兼ね備えた「MH-60 INCR」。

航空法の枠を超えた自由な空の旅を、圧倒的なリアリティとともに堪能できます。

細部までこだわり抜かれた特殊部隊仕様の風格に注目です。

ジーフォース「MH-60 INCR」の紹介でした。

