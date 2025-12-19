【2025年 陰謀論大賞】#4

立花孝志容疑者を追送検した兵庫県警の本気度 被害者ドンマッツ氏が振り返る「私人逮捕」の一部始終

排外主義が吹き荒れた東京都葛飾区議選が投開票を迎えた11月9日、元区議の男が兵庫県警に逮捕された。政治団体「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首。1月に自死した元兵庫県議に関するデマを発信した名誉毀損容疑だ。選挙ウォッチャーちだい氏の解説。

「キワモノ候補たちに“葛飾でなら当選できるかも”と思わせてしまったきっかけが、2017年の立花当選。以来、葛飾区議選はオモチャにされています。今年は後藤輝樹氏が男性器を模した着ぐるみ姿のわいせつ選挙ポスターで物議を醸した。中根淳氏（国民主権党）や根本良輔氏（つばさの党）といった、反ワクチンや陰謀論系の候補者が立ったこともあります」

いまや排外主義政治家の急先鋒とも言える埼玉県戸田市議の河合悠祐氏も、都議選葛飾選挙区から立候補したことがある。

「河合は選挙デビューした2021年からのN党信者。それが、昨年あたりからクルド人ヘイトで名を売り、今年1月の戸田市議選でトップ当選してしまった。すると立花も“差別で票を取れる”と思ったのか、10月ごろから排外主義を前面に出すようになりました」（ちだい氏）

10月26日の戸田公園駅前。全国一斉の「移民反対デモ」の一環で河合が行った街宣に立花も参加。トランプ米大統領の支持者の定番アイテム「MAGA帽子」をかぶり、自ら「私はレイシストです！」と言い放った。

立花とN党が輩出したモンスターは河合ばかりではない。例えば都議の佐藤沙織里氏。23年の千代田区議選にN党から立候補して落選したが、今年6月の都議選は無所属で当選。都とエジプトによる労働者支援の8月合意をめぐっては、「移民の大量受け入れ」につながるかのようなデマを、ユーチューブであおり立てた。都庁前で続く反移民デモの火付け役だ。

葛飾区議選で排外主義をまき散らし、落選した丸吉孝文候補も元N党。元迷惑系ユーチューバーへずまりゅう奈良市議の秘書でもある。

「奈良公園の鹿を中国人が虐待しているとする真偽不明の情報を発信しているへずま氏も、21年の参院山口補選にN党から立候補したのが選挙デビュー。真面目そうなスーツ姿をさせるなどの演出を手掛けたのが、丸吉氏でした」（ちだい氏）

今年7月の参院選で統一教会（現・世界平和統一家庭連合）の支援を受けるも再選できなかったN党の浜田聡前議員は、10月の神奈川県川崎市長選に宮部龍彦氏を擁立。ネット上で部落差別を繰り返している人物だ。

立花は逮捕・起訴された一方、“N党チルドレン”が暴れ回った一年でもあった。 （一部敬称略＝つづく）

（藤倉善郎／ジャーナリスト）