忍法の数々を再現！サイクロンジョー「ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート」

サイクロンジョーから、大人気漫画『キン肉マン』のフィギュアシリーズ『KUFC』の最新作「ザ・ニンジャ」5種と「ターボメン」が仲間入りします。

2025年12月19日20:00より、サイクロンジョー直販サイトにて【ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート】として予約受付が開始されました。

サイクロンジョー「ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート」

予約開始日：2025年12月19日(金)20:00

販売場所：サイクロンジョー直販、サイクロンジョー BASE店

対象アイテム：ザ・ニンジャ（5種）、ターボメン、悪魔将軍ほか

今回のリリースでは、悪魔六騎士の一人であり高い人気を誇る「ザ・ニンジャ」の歴史を辿る5つのバリエーションが登場。

さらに、完璧超人無量大数軍から待望の初立体化となる「ターボメン」や、メッキ仕様のプレミアムグレード「悪魔将軍」など、ファン垂涎のラインナップとなっています。

彩色豊かなソフビフィギュアとして、劇中の名シーンが鮮やかに蘇ります。

ザ・ニンジャ（KUFC 41 各種）

「焦熱地獄」の番人としての姿から、超人血盟軍で見せたLの陣形、さらに完璧超人始祖編での新章Ver.まで、ザ・ニンジャの魅力を凝縮。

「忍法・水鳥羽輪の術」や「忍法・顔うつし」など、作中の印象的なポージングやカラーリングを徹底的に再現しています。

「千の術を持つ男」の異名に相応しい、多彩な表情を楽しめるアソートです。

ターボメン（KUFC 42 各種）

完璧超人無量大数軍（ラージナンバーズ）から、“完遂”ターボメンが史上初のフィギュア立体化。

独特のメカニカルなフォルムと、不敵な構えが『KUFC』ならではの造形力で表現されています。

原作新章Ver.とEX版の2種がラインナップされ、未知の強豪超人の迫力を手元で体感できます。

サンシャイン（KUFC 40 各種）

ザ・ニンジャの盟友「サンシャイン」も、標準仕様で「ハイグレード」クオリティとして登場。

職人の手作業によるグラデーションやシャドー塗装が施され、巨大な砂の体の質感を重厚に再現しています。

キーパーツである日輪を抜き取られたシーンを再現した「ニヤリ」版など、遊び心あふれる造形に注目です。

プレミアムグレード 悪魔将軍 & ゴールドマン

KUFC最上位グレードとして、美しいメッキ塗装を施した「悪魔将軍」と「ゴールドマン」がラインナップ。

鏡面のような輝きを放つプレミアムな仕上がりは、まさに悪魔超人界の頂点に君臨する威厳を体現しています。

師弟関係のドラマを感じさせる、至高のコレクターズアイテムです。

人気超人たちの名シーンや初立体化の興奮を、圧倒的なクオリティで提供する最新アソート。

まとめ買いによる「ターボメン 原作 ウォーズマン Ver.」などの豪華特典キャンペーンも見逃せないポイントです。

超人たちの熱き戦いの記憶を、精巧なフィギュアと共に呼び起こしてみてはいかがでしょうか。

株式会社サイクロンジョー「ザ・ニンジャ、ターボメン受注アソート」の紹介でした。

(C) ゆでたまご

