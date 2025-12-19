20種以上のいちごスイーツが食べ放題！東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」が「ストロベリースイーツビュッフェ」を開催。
「オールデイダイニング カリフォルニア」にて、いちごスイーツの食べ放題を期間限定で楽しめます☆
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」ストロベリースイーツビュッフェ
料金：大人 6,200円（税・サ込）／4歳〜12歳 3,100円（税・サ込） ※ソフトドリンクバー込
開催期間：2026年2月21日（土）〜2月23日（月・祝）、3月14日（土）、3月15日（日）
開催時間：12:00〜14:30（L.O. 14:00）
写真撮影タイム：11:45〜11:55
※撮影希望の方は「11:45〜」で予約
※12:00までは、スイーツ・料理を取れません
場所：オールデイダイニング カリフォルニア
キャンセル料：予約取消時または変更時、当日100％、前日0％
※％は予約商品代金に対する比率です（個別のキャンセル規定がある場合は、そちらが優先されます）
予約・問い合わせ：オールデイダイニング カリフォルニア TEL 047-355-1181（受付時間 11:00〜22:00）
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」が期間限定の「ストロベリースイーツビュッフェ」を開催。
20種類以上のいちごスイーツを取りそろえ、サラダやパスタなどの軽食も楽しめます！
また、いちごは「茨城いちごグランプリ」で大賞を受賞したこともある「Oz Berry Farm（鬼沢いちご園）」で生産されたものを使用。
「Oz Berry Farm」のある鉾田市は、一年を通して温暖な気候に恵まれ、農業にうってつけの場所です。
そんな鉾田市にて、ハウス内環境を徹底管理し、農薬や化学肥料を極力抑えてた人にやさしいいちごづくりを行っています☆
こだわって作られたいちごを目一杯楽しめる、期間限定のスイーツビュッフェです！
ストロベリースイーツビュッフェ メニュー
ライブキッチン：いちごミニパフェ、いちごモンブラン
スイーツ：いちごショートケーキ、いちごのロールケーキ、いちごミルクレープ、いちごと桜のモンブランタルト、いちごとホワイトチョコのムース、いちごティラミス、いちごとピスタチオのムース、いちごとコーヒーのムース、いちごのシャルロット、いちごのレアチーズ、いちごの求肥包み、フレジェ、いちごパイ、いちごタルト、いちごスープ、いちごチーズケーキ、いちごシュークリーム、いちごマカロン、いちごミルクプリン、クレームババロア・いちごソース、いちごゼリー、オペラ、チョコレートロールケーキ、カシスショコラ、キャラメルエキゾチック、クレームブリュレ、紅茶とアーモンドのクッキー、バニラクッキー、メープル・カカオ、メープル・メープル
ホテルベーカリー：苺デニッシュ、苺クロワッサン、苺メロンパン、苺みるくパン、カレーパン
冷製料理：網走湖産ワカサギのエスカベッシュ カレー風味、取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て、モッツアレラチーズと苺&カラフルトマトのカプレーゼ、春キャベツとベーコンのキッシュ、鶏むね肉とタケノコのディジョンマスタードマリネ、サラダバー
温製料理：春菊のジェノベーゼ スパゲッティー、スパイシートマトキーマカレー、コシヒカリ、サワラのロースト 西京味噌入りブールブランソース、鶏手羽元肉と早春野菜のポトフ、カリフラワーのクリームスープ、山菜そば、スパイシーミートと茄子のムサカ風グラタン
「オールデイダイニング カリフォルニア」で提供される「ストロベリースイーツビュッフェ」には、甘酸っぱい香りと味わいを堪能できる20種類以上のいちごスイーツをラインナップ。
いちごモンブラン
ライブキッチンでは、白あんベースのいちごクリームを目の前で極細に絞り、ふんわりとした口溶けの「いちごモンブラン」と
いちごミニパフェ
「いちごミニパフェ」が提供されます！
いちごミルクレープ、フレジェ
そのほか「いちごミルクレープ」や「フレジェ」
いちごショートケーキ、ロールケーキ、タルト、モンブランタルト
「いちごショートケーキ」「ロールケーキ」「タルト」「モンブランタルト」
いちごチーズケーキ
「いちごチーズケーキ」
いちごティラミス
「いちごティラミス」など、さまざまなスイーツが登場。
クレームババロア
「クレームババロア」にもいちごが使われ
いちごマカロン
華やかな見た目の「いちごマカロン」や
いちごゼリー
「いちごゼリー」
いちごシュークリーム
「いちごシュークリーム」も並びます。
いちごの求肥包み
「いちごの求肥包み」や
いちごのシャルロット
「いちごのシャルロット」
いちごスープ
「いちごスープ」といった、ユニークなスイーツも展開。
モッツアレラチーズと苺&カラフルトマトのカプレーゼ
また、サラダやパスタなどの軽食も充実しており、スイーツだけでなくお食事としても満足できる内容です☆
彩り豊かな「モッツアレラチーズと苺&カラフルトマトのカプレーゼ」や
取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て
「取り合わせ貝類の彩りサラダ仕立て」
鶏手羽元肉と早春野菜のポトフ
季節の野菜を使った「鶏手羽元肉と早春野菜のポトフ」なども味わえます！
20種類以上のいちごスイーツを食べ放題で楽しめ、お食事メニューも充実したスイーツビュッフェ。
東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート「オールデイダイニング カリフォルニア」の「ストロベリースイーツビュッフェ」は、2026年2月21日〜2月23日・3月14日・3月15日に開催です☆
※写真はイメージです
※食材の仕入れ状況等によりメニューは予告なく変更する場合があります
