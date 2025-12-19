お笑いタレントの狩野英孝が、初めて開催された「宮城県人会」に参加したことを報告した。

１９日までに自身のインスタグラムを更新し「初の宮城県人会を開催。素晴らしいメンツの中に入れて頂き感謝です！」と感激。東京港区にある八芳園で開催されたという。「みんなで宮城を東北を盛り上げていきます！！」とつづり、集合ショットを披露した。

俳優、芸人、ミュージシャン、アスリートなど様々なジャンルから集結。出席したマギー審司も自身のインスタグラムで「サンドウィッチマンが主催してくれた宮城県人会！」と題して投稿。主な参加者を紹介し「凄（すご）いメンバーでした。岸孝之さん（野球選手）、高橋ジョージさん（歌手）、森公美子さん（女優）、鈴木京香さん（女優）、宮藤官九郎さん（脚本家）、千葉雄大さん（俳優）狩野英孝（芸人）、サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）、荒川静香さん、山寺宏一さん（声優）、八乙女光さん（アイドル）、久保史緒里さん（アイドル）、宮世琉弥さん（俳優）、中川晃教さん（歌手）など（全員書ききれなくてすみません）。今回参加できなかった方も何名かいましたが宮城県には凄い人がいっぱいいました」とつづった。

豪華メンバーのなかでも鈴木京香に注目が集まり、フォロワーは「凄〜い、京香さんもいる。皆さん宮城県人の誇りです」「スゲー鈴木京香さんもいる」「いやメンツ強すぎる」とびっくり。ネット上でも「まって宮城県人会予想の１００倍すごいメンツなんだけどクドカンとか鈴木京香来てんのヤバ」「鈴木京香さんはじめすごい豪華なメンバー」「宮城県人会のメンバーが濃すぎる」と驚く声が寄せられた。