アイドル時代と同等かそれ以上に輝き始めている。「大和証券Mリーグ2025-26」12月18日の第1試合に出場したBEAST X・中田花奈（連盟）が、大人の雰囲気漂うヘアスタイルと美脚で、ファンを悩殺した。

【映像】中田花奈、大人な雰囲気のロングヘア＆抜群美脚

中田はMリーガーとして3年目のシーズンで覚醒。1年目、2年目と個人ランクでは最下層で苦戦が続いていたが、今シーズンは新加入した下石戟（協会）のアドバイスなどもあり、本来の守備的麻雀がさらにレベルアップ。しっかり守った上でチャンスで得点するというスタイルがハマり、今期は既に5勝をあげている。

好調ぶりは立ち居振る舞いにも見られるようで、入場シーンでは毎試合にように自信が見えるような表情を支持する声が殺到。さらにこの日は、入場時にお辞儀をした瞬間、長い髪をふわっとなびかせ、その後にニコッと笑顔。ハーフパンツスタイルのユニフォームからは、グラビア写真集などでも好評の美脚ものぞき、ファンからは「キラッキラしとる」「かなりんかわいい」といった声が集まっていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

