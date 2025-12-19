元coco宮前真樹のスイーツブランド・マキュボン×RODY×ジョージスチュアートティのコラボ第2弾 錦糸町マルイで3日間限定販売開始
元cocoのメンバーで現在は料理研究家の宮前真樹がブランドオーナーを務めるグルテンフリーのロールケーキブランド 「maq bon」（マキュボン）が、日本上陸35周年を迎えた馬のキャラクター「RODY」、スリランカ最古の紅茶ブランド「ジョージスチュアートティ」とコラボレーションした商品第2弾が19日〜21日までの3日間、東京・錦糸町マルイ1Fで販売される。
【写真】料理研究家に転身し 「maq bon」を立ち上げた宮前真樹
10月に東京・GINZA SIXで販売したコラボ商品第1弾の好評を受け、きょう19日から販売されるのは、RODYコラボ限定ココア生地のロールケーキ（※RODYの限定シール付き 税別1900円）、RODY型のアイシングクッキー（税別480円）、マキュボンの人気グラノーラとジョージスチュアートティの紅茶セット（税別2500円）。ここでしか手に入らないアイテムが取り揃えられている。
3日間限定の購入特典として、税込3000円以上購入でRODYオリジナルスプーン or フォークをいずれか1本、税込5000円以上購入でRODYオリジナルスプーン＆フォーク合計2本がプレゼントされる（各日1日10本限定・先着）。
宮前真樹はアイドルとして活動後、食と健康の大切さに目を向け、料理研究家に転身。「体にやさしくて美味しいスイーツを届けたい」との思いを込め、粉を一切使わないグルテンフリーロールケーキブランド「maq bon（マキュボン）」を立ち上げ。甘いものを我慢せずに楽しみたい人に寄り添うスイーツづくりで人気を集めている。
