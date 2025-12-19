世界トップレベルの研究を目指し国から助成の出る「国際卓越研究大学（卓越大学）」の認定候補として、東京科学大学と京都大学が選ばれました。

「国際卓越研究大学（卓越大学）」に認定された場合、世界トップレベルの研究力などが期待されるとして国の10兆円規模の「大学ファンド」の運用益から、年間100億円前後の助成を最長25年受けることができ、第1期では東北大学が認定を受けています。

この卓越大学の第2期について審査を進めていた文部科学省の有識者会議は、申請があった8大学のうち東京科学大学と京都大学を認定候補に選びました。

東京科学大学については、去年の大学統合を背景に、医工連携を強力に推進する計画を掲げ、特に臨床系教員の研究時間の確保策が野心的であることなどが評価されました。今後、認定の準備を進め、2026年4月から計画が開始される見込みです。

また、京都大学については、新たな研究組織体制の導入を核とした意欲的な計画であることは評価されたものの、組織体制の移行などについては有識者会議として引き続き確認が必要として、最長1年の磨き直しを経て認定した上で、計画を開始することとなりました。

そのほかの大学のうち、東京大学については更に確認をする必要があるとして、今後最長1年間、有識者会議で審査を継続するとしています。