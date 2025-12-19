浜崎あゆみ、激動の歌手人生をSnow Manに語る「心はぶっ壊れていた」 居酒屋ガチトークで秘話連発
9人組グループ・Snow Manが出演する、19日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』（後6：30）では、浜崎あゆみ×Snow Manがスタッフなしで繰り広げる居酒屋トーク企画と人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」の豪華2本立てで届ける。
【番組カット】豪華ゲストが参戦！息の合ったダンスを披露するSnow Man
TBSバラエティーへの出演は9年ぶり、浜崎とSnow Manが夢の初対面で、スタッフなしの居酒屋ガチトーク。「家での生活」「子ども事情」「食生活」など、謎に包まれた浜崎の衝撃プライベートに、メンバー一同驚きの連続となる。さらに、平成を駆け抜けた同世代の歌姫への想いを語ると共に、「心はぶっ壊れていた」と浜崎が歌手人生を振り返り、当時の苦悩や葛藤を告白する場面も。
そして、数々の社会現象を生み出した「浜崎あゆみ伝説」を当時の貴重映像と共に公開。浜崎が身につけたものは店から消えた（？）、あの頃みんながマネしたファッションに、Snow Manも共感する。クリスマス直前という事で、Snow Manから浜崎へクリスマスプレゼント企画も。メンバー全員がプレゼントを用意するが、浜崎に持って帰ってもらえるのは、浜崎が一番ほしいと思った1つだけ。メンバーは浜崎にプレゼントを持って帰ってもらうためにプレゼンを実施。浜崎の心を掴むプレゼントを用意したのは一体誰なのか。
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は、最強K-POPグループ・LE SSERAFIMと、指原莉乃が自身でプロデュースする＝LOVEを率いて参戦！Snow Manとプライドを賭けた本気の三つ巴バトルを繰り広げる。
伝説のダンスボーカルグループ・SPEEDの神曲からBLACKPINKの超激ムズ曲、G-DRAGONのバズり曲まで、2025年最後の完コピ企画でスペシャルダンスが続出。さらに、Snow Manの話題曲「カリスマックス」でガチンコ対決も。そして、指原がセンターを務めた「恋するフォーチュンクッキー」の完コピに自ら挑むが、まさかの展開に一同驚愕。
「ご本人コラボ完コピ」では紅白初出場が決まったM!LKが登場。話題のあの”バズリ曲”を生歌で披露する。超激ムズダンスを完コピできるのは誰だ。さらに、プライベートでも親交があるという指原とLE SSERAFIM・SAKURAの久々の共演にも注目だ。
【番組カット】豪華ゲストが参戦！息の合ったダンスを披露するSnow Man
TBSバラエティーへの出演は9年ぶり、浜崎とSnow Manが夢の初対面で、スタッフなしの居酒屋ガチトーク。「家での生活」「子ども事情」「食生活」など、謎に包まれた浜崎の衝撃プライベートに、メンバー一同驚きの連続となる。さらに、平成を駆け抜けた同世代の歌姫への想いを語ると共に、「心はぶっ壊れていた」と浜崎が歌手人生を振り返り、当時の苦悩や葛藤を告白する場面も。
誰もが一度は見たことのある振り付けを、その場で完璧にコピーし間違えることなく踊り切ることができるかを競う人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」。今回は、最強K-POPグループ・LE SSERAFIMと、指原莉乃が自身でプロデュースする＝LOVEを率いて参戦！Snow Manとプライドを賭けた本気の三つ巴バトルを繰り広げる。
伝説のダンスボーカルグループ・SPEEDの神曲からBLACKPINKの超激ムズ曲、G-DRAGONのバズり曲まで、2025年最後の完コピ企画でスペシャルダンスが続出。さらに、Snow Manの話題曲「カリスマックス」でガチンコ対決も。そして、指原がセンターを務めた「恋するフォーチュンクッキー」の完コピに自ら挑むが、まさかの展開に一同驚愕。
「ご本人コラボ完コピ」では紅白初出場が決まったM!LKが登場。話題のあの”バズリ曲”を生歌で披露する。超激ムズダンスを完コピできるのは誰だ。さらに、プライベートでも親交があるという指原とLE SSERAFIM・SAKURAの久々の共演にも注目だ。