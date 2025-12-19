プレミアリーグ首位を走り、03-04シーズン以来のリーグタイトルが期待されているアーセナル。しかし怪我人が続出しており、年末年始の過密日程を戦ううえで不安が漂っている。ここ数試合は勝ち点を落とすことが多くなり、マンチェスター・シティが勝ち点差2ですぐ後ろに迫ってきた。



しかし03-04シーズンに伝説的な無敗優勝を遂げた「インビンシブルズ」の一員であった元フランス代表FWティエリ・アンリ氏は、負傷者を言い訳にしてはならないと古巣に喝を入れた。『Mirror』がコメントを伝えている。





「怪我のこと、過密スケジュールのこと。それは言わないでおくべきだ。誰もがそれぞれの問題を抱えている」「最後に誰が残っているか見てみよう。シーズン初めから私の考えは変わらない。リーグ優勝は絶対に必要だ。今年こそは必ず勝つ。このチームならできると信じているし、そのゴールを越えられることを願っている」「シーズン中はチームが試練にさらされ、怪我も起こり、物事が思い通りに進まないこともわかるだろう。それをどう乗り越えるかが大事だ」レジェンドに激励されたアーセナル。苦しい時期だが、これを乗り越えて今季こそタイトルを掴むことができるか。