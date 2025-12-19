LINE Digital Frontier株式会社が運営する『bookfanプレミアム』は、書籍や雑誌を豊富に取り揃える全国一律送料無料のオンライン書店。確実な在庫管理と迅速な配送が支持されていて、幅広い世代の読書ニーズに応えているサイトだ。今回、2025年11月1日から30日までの販売データをもとにした「月間ベストセラー」を紹介する。話題作から定番まで、今の読書トレンドが一目でわかるランキングである。

『bookfanプレミアム』2025年11月の月間ランキング発表！

1位 『’26 ムーミン家計簿』（主婦と生活社）2位 小学館辞典編集部（編）『タッチペンで音が聞ける!はじめてずかん1000 英語つき』（小学館）3位 えんみさきこ（作） かわはらみずまる（え）『だいじだいじどーこだ? はじめての「からだ」と「性」のえほん』（大泉書店）4位 シンテフン（作）ナスンフン（まんが）呉華順（訳）『つかめ!英語ダマン 英会話で世界にとびだせ!編』（マガジンハウス）5位 『ドラゴンクエスト1&2公式ガイドブック HD-2D版』（スクウェア・エニックス）6位 早見和真（著）『ザ・ロイヤルファミリー』（‎新潮社）7位 宮島未奈（著）『成瀬は都を駆け抜ける』（新潮社）8位 滝澤ななみ（著）『みんなが欲しかった!FPの教科書3級 2025-2026年版』（ＴＡＣ株式会社出版事業部）9位 堀田秀吾（著）『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード…科学的に証明されたすごい習慣大百科 人生が変わるテクニック112個集めました』（ＳＢクリエイティブ）10位 ポケモン（著）きのしたちひろ（イラスト）『ポケモン生態図鑑』（小学館）

※2025年11月1日～30日における人気ランキング。

上位トップ10のランキングは、幅広いジャンルがバランスよくラインナップする結果となった。早速上位10作品を紹介していこう。

『bookfanプレミアム』11月月間ベストセラー 書籍ランキングの詳細は下記をチェック！

■ムーミン家計簿が11月ランキング1位に

1位に輝いたのは、『’26 ムーミン家計簿』。毎年この時期に安定した人気を誇るロングセラーシリーズが、11月のランキングで首位となった。ムーミンの世界観を楽しみながら、日々の収支を無理なく管理できる点が支持されており、リピートのユーザーも多く「来年の準備」として早めに購入するユーザーが多いこともトップになった要因だろう。

■知育・児童書が上位に登場

2位には『タッチペンで音が聞ける！はじめてずかん1000 英語つき』がランクイン。タッチペンで音声を聞きながら学べる仕組みは、家庭学習の入口として根強い人気を誇る。英語つきという点も評価が高く、知育・学習需要の高まりを反映した結果と言える。

3位の『だいじだいじどーこだ? はじめての「からだ」と「性」のえほん』は、家庭での性教育をやさしくサポートする一冊。口コミを中心に支持が広がり、11月も引き続き高い順位をキープした。

4位には、韓国発の人気シリーズ『つかめ!英語ダマン 英会話で世界にとびだせ!編』がランクイン。漫画形式で英語表現を学べる構成が子どもから大人まで支持され、語学学習ジャンルの中でも存在感を示している。

5位の『ドラゴンクエスト1&2公式ガイドブック HD-2D版』は、HD-2Dリメイク版の発売に合わせて需要が高まった一冊。往年のファンから新規プレイヤーまで幅広い層が手に取り、ゲーム関連書籍の強さを印象づけた。

6位には日曜劇場の波及効果もあり早見和真『ザ・ロイヤルファミリー』、7位には大人気小説シリーズの最終章である宮島未奈『成瀬は都を駆け抜ける』がランクイン。どちらも話題性を兼ね備えた小説で、年末に読みたい小説としても選ばれているようだ。

8位の『みんなが欲しかった! FPの教科書3級』は、資格書の定番として安定した人気を維持。9位の『すごい習慣大百科』は、科学的エビデンスに基づく実用的な内容が評価され、自己啓発・ライフハック分野の需要を反映している。

10位の『ポケモン生態図鑑』は、大人気図鑑の最新刊。ファン層の広さをあらためて示した。

■11月ランキングから見える傾向は？

11月のランキングは、「来年の準備」「学び」「家族で楽しめる本」ジャンルに人気が集まった。家計簿や資格書といった実用書に加え、図鑑や絵本、ゲーム関連書籍までがバランスよく並び、年末に向けた読書ニーズの多様化がうかがえる。

『bookfanプレミアム』では、話題作や限定特典付き書籍を今後もいち早く紹介する予定だ。来年を見据えた内容の書籍も増えてきており、12月のランキングにも注目をしたい。

